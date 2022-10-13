İri Gözlü Dolgun Dudaklı Burçlar Hangisidir? İşte Bakınca ve Konuşunca Donup Kalacağınız O Burçlar…
Her ne kadar burçların karakteristik özellikler üzerinde etkisi sıkça konuşulsa da fiziksel özellikleri çoğu zaman göz ardı ediliyor. Oysaki, özellikle bazı burçların şekilsel olarak çok da avantajlı insanlar ortaya çıkardığı söylemek çok da yanlış olmuyor. Evet, burçlarımız fiziksel görüntümüzü ve güzelliğimizi doğrudan etkileniyor. İşte İri Gözlü Dolgun dudaklı burçlarla ilgili merak edilen tüm detaylar...
Her ne kadar burçların karakteristik özellikler üzerinde etkisi sıkça konuşulsa da fiziksel özellikleri çoğu zaman göz ardı ediliyor. Oysaki, özellikle bazı burçların şekilsel olarak çok da avantajlı insanlar ortaya çıkardığı söylemek çok da yanlış olmuyor. Evet, burçlarımız fiziksel görüntümüzü ve güzelliğimizi doğrudan etkileniyor. Özellikle yükselen burçlardan etkilenen fiziksel özellikler kapsamında bazı burçlar hem bakışları hem de dudaklarıyla kendisine hayran bırakıyor! Peki, iri gözlü dolgun dudaklı burçlar hangisidir? İşte bakınca ve konuşunca donup kalacağınız o burçlar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
13 Eki 2022 - 08:36 - Burç Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.