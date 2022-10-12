Selami Şahin Öyle Acılar Çekmiş Ki…Nasıl Ünlü Olduğunu Duyunca Şok Olacaksınız! Selami Şahin Kimdir, Kaç Yaşındadır, Aslen Nerelidir?

Sahnelerin popüler isimlerinden biri olan Selami Şahin, geçtiğimiz gün Ceyda Düvenci’nin konuğu oldu. Geçmişe dair pek çok konuda ilk kez konuşan Selami Şahin hem ünlü olmadan önceki zorlu yaşantısını hem de nasıl ünlü oluğunu samimi itiraflar ile milyonların gözü önünde ortaya koydu. Peki, Selami Şahin kimdir, kaç yaşındadır? Selami Şahin nasıl ünlü oldu? İşte, detaylar…

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