Selami Şahin Öyle Acılar Çekmiş Ki…Nasıl Ünlü Olduğunu Duyunca Şok Olacaksınız! Selami Şahin Kimdir, Kaç Yaşındadır, Aslen Nerelidir?
Sahnelerin popüler isimlerinden biri olan Selami Şahin, geçtiğimiz gün Ceyda Düvenci’nin konuğu oldu. Geçmişe dair pek çok konuda ilk kez konuşan Selami Şahin ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Sahnelerin popüler isimlerinden biri olan Selami Şahin, geçtiğimiz gün Ceyda Düvenci’nin konuğu oldu. Geçmişe dair pek çok konuda ilk kez konuşan Selami Şahin hem ünlü olmadan önceki zorlu yaşantısını hem de nasıl ünlü oluğunu samimi itiraflar ile milyonların gözü önünde ortaya koydu. Peki, Selami Şahin kimdir, kaç yaşındadır? Selami Şahin nasıl ünlü oldu? İşte, detaylar…
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12 Eki 2022 - 23:37 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.