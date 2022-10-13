İbrahim Tatlıses’in Kızı Dilan Çıtak Levent Dörter’le Evlendi! Levent Dörter Kimdir, Kaç Yaşındadır? Levent Dörter Bakın Ne İş Yapıyormuş?
Yaklaşık dört yıldır aşk yaşayan Dilan Çıtak ile Levent Dörter çifti, mayıs ayında nişanlanmış; yüzükleri ise, Dilan Çıtak’ın babası ünlü türkücü İbrahim Tatlıses tarafından takılmıştı. Bir süredir düğün hazırlığı içerisinde olan Dilan Çıtak ile Levent Dörter çiftinden sevenlerini mutlu edecek haber, dün akşam saatlerinde geldi! İşte detaylar...
Yaklaşık dört yıldır aşk yaşayan Dilan Çıtak ile Levent Dörter çifti, mayıs ayında nişanlanmış; yüzükleri ise, Dilan Çıtak’ın babası ünlü türkücü İbrahim Tatlıses tarafından takılmıştı. Bir süredir düğün hazırlığı içerisinde olan Dilan Çıtak ile Levent Dörter çiftinden sevenlerini mutlu edecek haber, dün akşam saatlerinde geldi! Peki, İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak Levent Dörter’le evlendi mi? Levent Dörter kimdir, kaç yaşındadır? Levent Dörter ne iş yapıyor? İşte, detaylar…
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13 Eki 2022 - 08:35 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.