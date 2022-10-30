Kızılcık Şerbeti Dizisi Gündem Oldu! Kızılcık Şerbeti Dizisi Hangi Gün Hangi Kanalda Yayınlanıyor! Kızılcık Şerbeti Konusu Nedir, Oyuncuları Kimler?
Dün tanıtım fragmanı ile seyirci karşısına çıkmaya başlamış olan Kızılcık Şerbeti dizisi, sosyal medyaya şimdiden damga vuran yapımlardan biri olmayı başardı. Özellikle gündemdeki bir konudan esinlenmesi nedeniyle çok konuşulan Kızılcık Şerbeti dizisi hakkında televizyon seyircisi pek çok soruyu da merak etmeye başladı. İşte detaylar...
Dün tanıtım fragmanı ile seyirci karşısına çıkmaya başlamış olan Kızılcık Şerbeti dizisi, sosyal medyaya şimdiden damga vuran yapımlardan biri olmayı başardı. Özellikle gündemdeki bir konudan esinlenmesi nedeniyle çok konuşulan Kızılcık Şerbeti dizisi hakkında televizyon seyircisi pek çok soruyu da merak etmeye başladı. Peki, Kızılcık Şerbeti dizisinin konusu ne? Kızılcık Şerbeti oyuncuları kimler, kadroda kimler var? Kızılcık Şerbeti ne zaman, hangi kanalda başlıyor? İşte, detaylar…
Kızılcık Şerbeti Dizisi her hafta Cuma günleri saat 20:00 'da Show TV'de ekranlarında seyirci ile buluşuyor.
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30 Eki 2022 - 16:23 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.