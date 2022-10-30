- 30 Eki 2022 - 16:23

Kızılcık Şerbeti Dizisi Gündem Oldu! Kızılcık Şerbeti Dizisi Hangi Gün Hangi Kanalda Yayınlanıyor! Kızılcık Şerbeti Konusu Nedir, Oyuncuları Kimler?

Dün tanıtım fragmanı ile seyirci karşısına çıkmaya başlamış olan Kızılcık Şerbeti dizisi, sosyal medyaya şimdiden damga vuran yapımlardan biri olmayı başardı. Özellikle gündemdeki bir konudan esinlenmesi nedeniyle çok konuşulan Kızılcık Şerbeti dizisi hakkında televizyon seyircisi pek çok soruyu da merak etmeye başladı. İşte detaylar...

Dün tanıtım fragmanı ile seyirci karşısına çıkmaya başlamış olan Kızılcık Şerbeti dizisi, sosyal medyaya şimdiden damga vuran yapımlardan biri olmayı başardı. Özellikle gündemdeki bir konudan esinlenmesi nedeniyle çok konuşulan Kızılcık Şerbeti dizisi hakkında televizyon seyircisi pek çok soruyu da merak etmeye başladı. Peki, Kızılcık Şerbeti dizisinin konusu ne? Kızılcık Şerbeti oyuncuları kimler, kadroda kimler var? Kızılcık Şerbeti ne zaman, hangi kanalda başlıyor? İşte, detaylar…

Kızılcık Şerbeti Dizisi her hafta Cuma günleri saat 20:00 'da Show TV'de ekranlarında seyirci ile buluşuyor. 

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

30 Eki 2022 - 16:23 - Dizi Haberleri

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Camdaki Kız Dizisinde Nalan’ın Babasının Hikayesi Şok Etti! Feride Karşısında Görünce Kalpten Gidecek; Elleri, Kollar Boşalacak! Meğer Yıllar Önce… mask
Camdaki Kız Dizisinde Nalan’ın Babasının Hikayesi Şok Etti! Feride Karşısında Görünce Kalpten Gidecek; Elleri, Kollar Boşalacak! Meğer Yıllar Önce…
En Çok Konuşulan Diziler Şok İçerisinde Bıraktı! Sosyal Medyanın Zirvesinde Olan Diziler Belli Oldu! Öyle Diziler İlk Sıraya Oturdu Ki, Ağızlar Açık Kaldı! Neler Oluyor? mask
En Çok Konuşulan Diziler Şok İçerisinde Bıraktı! Sosyal Medyanın Zirvesinde Olan Diziler Belli Oldu! Öyle Diziler İlk Sıraya Oturdu Ki, Ağızlar Açık Kaldı! Neler Oluyor?
Yalı Çapkını Dizisinin Finali Merak Uyandırdı! Sonu Felaketle Sonuçlanıyor! Gülseren Budayıcıoğlu Her Şeyi Tek Tek Açıkladı; Suna ve Ferit’in İlişkisi Şok Etkisi Yarattı! mask
Yalı Çapkını Dizisinin Finali Merak Uyandırdı! Sonu Felaketle Sonuçlanıyor! Gülseren Budayıcıoğlu Her Şeyi Tek Tek Açıkladı; Suna ve Ferit’in İlişkisi Şok Etkisi Yarattı!
Arka Sokaklar Dizisinde Yürekler Sızım Sızım Sızladı! Rıza Baba Kahroldu, Yıkıldı! Ailesi Gözlerinin Önünde Alevler İçinde Kaldı… “Yok Artık!” mask
Arka Sokaklar Dizisinde Yürekler Sızım Sızım Sızladı! Rıza Baba Kahroldu, Yıkıldı! Ailesi Gözlerinin Önünde Alevler İçinde Kaldı… “Yok Artık!”
Arka Sokaklar Dizisinin Final Kararı Çoktan Çıktı! Yapımcı İstediği Şevki Kimsede Bulamadı, Her Şey Üst Üste Gelmeye Başladı… “Güle Güle!” mask
Arka Sokaklar Dizisinin Final Kararı Çoktan Çıktı! Yapımcı İstediği Şevki Kimsede Bulamadı, Her Şey Üst Üste Gelmeye Başladı… “Güle Güle!”
Hayat Bugün Dizisinde Barış Ayvayı Yedi! Kanser Olduğu Yetmiyormuş Gibi Bir de Bunu Yaşadı... “Yazık Günah Ya!” Hayatı Zindana Dönüşmeye Başladı... mask
Hayat Bugün Dizisinde Barış Ayvayı Yedi! Kanser Olduğu Yetmiyormuş Gibi Bir de Bunu Yaşadı... “Yazık Günah Ya!” Hayatı Zindana Dönüşmeye Başladı...
Bir Peri Masalı Dizisinde "Olmaz" Denilen Oldu! Seyirciler Buz Gibi Kesildi; "Zengin Olunca İşler Değişiyor!" Yedikleri Yemek Zehir Oldu Çıktı! Meğer... mask
Bir Peri Masalı Dizisinde "Olmaz" Denilen Oldu! Seyirciler Buz Gibi Kesildi; "Zengin Olunca İşler Değişiyor!" Yedikleri Yemek Zehir Oldu Çıktı! Meğer...
Hafsanur Sancaktutan’ın Çırılçıplak Görüntüsü 83 Milyona Ulaştı! Mastürbasyon Sahnesi Daha Akıllardan Silinmemişti, Bir de Bu Eklendi! “Yazıklar Olsun!” Neler Oluyor? mask
Hafsanur Sancaktutan’ın Çırılçıplak Görüntüsü 83 Milyona Ulaştı! Mastürbasyon Sahnesi Daha Akıllardan Silinmemişti, Bir de Bu Eklendi! “Yazıklar Olsun!” Neler Oluyor?
Hayat Bugün Dizisinin Barış'ının Sonu Yürekleri Sızlattı! Kanser Olmasının Ardından Şimdide Bu... Karısı Kollarının Arasında Can Verecek! Gözyaşları Sel Oldu Aktı... mask
Hayat Bugün Dizisinin Barış'ının Sonu Yürekleri Sızlattı! Kanser Olmasının Ardından Şimdide Bu... Karısı Kollarının Arasında Can Verecek! Gözyaşları Sel Oldu Aktı...
Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı Dizisinde Şok Eden Haber! Final Mi Oldu? Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 2. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 2. Sezon Oyuncuları Kimlerdir? mask
Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı Dizisinde Şok Eden Haber! Final Mi Oldu? Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 2. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 2. Sezon Oyuncuları Kimlerdir?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şeyma Subaşı’nın Hayatı Bitti! Babasından Gelen Darbe Mısırlı Milyoner’in Bile Çılgına Dönmesine Neden Oldu… Acun Ilıcalı Kıs Kıs Gülmeye Başladı! mask
Şeyma Subaşı’nın Hayatı Bitti! Babasından Gelen Darbe Mısırlı Milyoner’in Bile Çılgına Dönmesine Neden Oldu… Acun Ilıcalı Kıs Kıs Gülmeye Başladı!
Seda Sayan ve Çağlar Ökten’in Büyük Aşkı Dün İtibariyle Bitti! Karısının Gözlerinin İçine Bakarak Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Kadırgalı Kapının Önüne Koymuştur!” mask
Seda Sayan ve Çağlar Ökten’in Büyük Aşkı Dün İtibariyle Bitti! Karısının Gözlerinin İçine Bakarak Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Kadırgalı Kapının Önüne Koymuştur!”
Defne Samyeli’nin Kasığına Kadar Açılan Bembeyaz Elbisesiyle Kuğu Gibi Süzüldü! “50 Yaşında Barbie!” Frikiği Vermesine Beş Dakika Kala… “Yandı Buralar!” mask
Defne Samyeli’nin Kasığına Kadar Açılan Bembeyaz Elbisesiyle Kuğu Gibi Süzüldü! “50 Yaşında Barbie!” Frikiği Vermesine Beş Dakika Kala… “Yandı Buralar!”
Yalı Çapkını Dizisinde Suna ve Ferit’in Hikayesi Çıldırttı! Seyran’la Boşanma Noktasına Gelince… “Yazıklar Olsun!” Neler Oluyor? mask
Yalı Çapkını Dizisinde Suna ve Ferit’in Hikayesi Çıldırttı! Seyran’la Boşanma Noktasına Gelince… “Yazıklar Olsun!” Neler Oluyor?
Masterchef Danilo Zanna’dan Eski Eşine Rezil Rüsva Edecek Gönderme! 9 Yıllık Birlikteliği Bir Kenara Attı, “83 Milyon İzliyor!” Demedi! Pişmanlığı Dağları Yıktı… mask
Masterchef Danilo Zanna’dan Eski Eşine Rezil Rüsva Edecek Gönderme! 9 Yıllık Birlikteliği Bir Kenara Attı, “83 Milyon İzliyor!” Demedi! Pişmanlığı Dağları Yıktı…
Hülya Avşar'dan Mastürbasyon Sahnesi Hakkımda Bomba Yorum!! “O İşin Patenti Ben de” Yıllar Önce Milyonlar İzlemiş! “Boyun Kadar Kızın Var, Az Utanman Olsun!” mask
Hülya Avşar'dan Mastürbasyon Sahnesi Hakkımda Bomba Yorum!! “O İşin Patenti Ben de” Yıllar Önce Milyonlar İzlemiş! “Boyun Kadar Kızın Var, Az Utanman Olsun!”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL