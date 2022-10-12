- 12 Eki 2022 - 13:33 G: 12 Eki 2022 - 13:38

Cemal Hünal’dan Kahreden Haber Geldi! Öyle Bir Kaza Yaptı Ki, Yürekler Sızım Sızım Sızlıyor! Son Durum Ortalığı Ayağa Kaldırdı!

Ekranların tanınan isimlerinden biri olan ünlü oyuncu Cemal Hünal’ın başına talihsiz bir kaza geldi. Kendi aracı ile bir başka birine çarptığı öğrenilen Cemal Hünal’ın karıştığı kazanın ayrıntıları tek tek ortaya çıkmaya başladı. Cemal Hünal’ın yaptığı kazada dikkat çeken en büyük detay ise, karşı tarafın ifadesi oldu. İşte o kaza ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

Ekranların tanınan isimlerinden biri olan ünlü oyuncu Cemal Hünal’ın başına talihsiz bir kaza geldi. Kendi aracı ile bir başka birine çarptığı öğrenilen Cemal Hünal’ın karıştığı kazanın ayrıntıları tek tek ortaya çıkmaya başladı. Cemal Hünal’ın yaptığı kazada dikkat çeken en büyük detay ise, karşı tarafın ifadesi oldu. Peki, Cemal Hünal nerede, ne zaman kaza yaptı? Cemal Hünal, kime çarptı? Cemal Hünal’ın sağlık durumu iyi mi, nasıl? İşte, detaylar…

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12 Eki 2022 - 13:33 - Magazin

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