Cemal Hünal’dan Kahreden Haber Geldi! Öyle Bir Kaza Yaptı Ki, Yürekler Sızım Sızım Sızlıyor! Son Durum Ortalığı Ayağa Kaldırdı!
Ekranların tanınan isimlerinden biri olan ünlü oyuncu Cemal Hünal’ın başına talihsiz bir kaza geldi. Kendi aracı ile bir başka birine çarptığı öğrenilen Cemal Hünal’ın karıştığı kazanın ayrıntıları tek tek ortaya çıkmaya başladı. Cemal Hünal’ın yaptığı kazada dikkat çeken en büyük detay ise, karşı tarafın ifadesi oldu. İşte o kaza ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Ekranların tanınan isimlerinden biri olan ünlü oyuncu Cemal Hünal’ın başına talihsiz bir kaza geldi. Kendi aracı ile bir başka birine çarptığı öğrenilen Cemal Hünal’ın karıştığı kazanın ayrıntıları tek tek ortaya çıkmaya başladı. Cemal Hünal’ın yaptığı kazada dikkat çeken en büyük detay ise, karşı tarafın ifadesi oldu. Peki, Cemal Hünal nerede, ne zaman kaza yaptı? Cemal Hünal, kime çarptı? Cemal Hünal’ın sağlık durumu iyi mi, nasıl? İşte, detaylar…
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12 Eki 2022 - 13:33 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.