Survivor 2023 Yarışmasına Öyle Bir İsim Geliyor Ki… Acun Ilıcalı Soluğu Antalya’da Aldı; “Sen Gelmezsen Olmaz” Dedi… Kavgalara Hazır Olun!
Tv8 ekranlarının favori dizilerinden biri olan Survivor için Acun Ilıcalı, çalışmalara başlamıştı. 2023’e gelecek olan ismi duyanlar ise şok içerisinde kaldı! Ilıcalı’nın Antalya’ya gidip “Sen gelmezsen olmaz” dediği ise ortaya çıktı! Kavgaya, gürültüye doyulacağı gözler önüne serildi! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya’nın ekranlara taşıdığı Survivor’un son sezonunda ortalık karışmıştı. Adem Kılıççı ve Nisa Bölükbaşı finalinde kupayı kaldıran isin Bölükbaşı olmuştu. Tam tamına 14 yıl sonra ilk kez bir kadın kupa kaldırmıştı. Performansı çok iyi olmamasına rağmen kupayı kaldıran Nisa Bölükbaşı, tepkilere neden olmuştu. Olaylı bir sezonun ardından Acun Ilıcalı, Survivor 2023 için format değişimine gitmişti. Şimdiyse bomba bir isme teklif götürdüğü gündeme geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.