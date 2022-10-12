Survivor 2023 Yarışmasına Öyle Bir İsim Geliyor Ki… Acun Ilıcalı Soluğu Antalya’da Aldı; “Sen Gelmezsen Olmaz” Dedi… Kavgalara Hazır Olun!

Acun Medya’nın ekranlara taşıdığı Survivor’un son sezonunda ortalık karışmıştı. Adem Kılıççı ve Nisa Bölükbaşı finalinde kupayı kaldıran isin Bölükbaşı olmuştu. Tam tamına 14 yıl sonra ilk kez bir kadın kupa kaldırmıştı. Performansı çok iyi olmamasına rağmen kupayı kaldıran Nisa Bölükbaşı, tepkilere neden olmuştu. Olaylı bir sezonun ardından Acun Ilıcalı, Survivor 2023 için format değişimine gitmişti. Şimdiyse bomba bir isme teklif götürdüğü gündeme geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…

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