- 13 Eki 2022 - 08:35 G: 13 Eki 2022 - 08:37

Arabası Olanlar Kafalarını Duvarlara Vurmaya Başladı! Araç Muayene 2023 Fiyatlarına Öyle Bir Zam Geldi Ki… Tam Tamına…

Bir süredir üst üste zam alan motorin fiyatları, artan brent tipi petrolün varil fiyatındaki etkiyle sadece son bir haftada yüzde 23 oranında zam aldı. Sürücüler artan motorin fiyatıyla baş etmeyle çalışırken; gitgide daha da yükselen enflasyonun ortaya çıkaracağı Yeniden Değerlenme Oranı’ndan (YDO) sürücülere kötü haber geldi. İşte yeni araç muayene ücretleri ve detaylar...

Bir süredir üst üste zam alan motorin fiyatları, artan brent tipi petrolün varil fiyatındaki etkiyle sadece son bir haftada yüzde 23 oranında zam aldı. Sürücüler artan motorin fiyatıyla baş etmeyle çalışırken; gitgide daha da yükselen enflasyonun ortaya çıkaracağı Yeniden Değerlenme Oranı’ndan (YDO) sürücülere kötü haber geldi. YDO’nun ekim ayında en düşük seviyesinde çıkması halinde bile, araç muayene ücretlerine gelecek olan zammın epeyce yüklü olduğu öğrenildi. Peki, 2023 araç muayene ücreti ne kadar, kaç TL? 2023 Yeniden Değerlenme Oranı (YDO) ne kadar çıktı? İşte, detaylar…

13 Eki 2022 - 08:35 - Gündem

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