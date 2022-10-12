- 12 Eki 2022 - 13:56 G: 12 Eki 2022 - 13:59

İslam Memiş’ten Altın Yatırımı Yapanlar İçin Son Dakika Uyarısı! “O Tarihte 1400 Lira Olacak” Dedi, Yatırımcı Şoktan Şoka Girdi!

Son üç haftayı düşüşler ile kapatan altın ürünleri, bugün itibariyle yeniden yükselişe geçmeye başladı. Altının yükselişe geçmesiyle birlikte değerlendirmelerde bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altında beklediği yeni seviyeyi açıkladı. İşte İslam Memiş ve açıklamalarının detayları...

Son üç haftayı düşüşler ile kapatan altın ürünleri, bugün itibariyle yeniden yükselişe geçmeye başladı. Altının yükselişe geçmesiyle birlikte değerlendirmelerde bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altında beklediği yeni seviyeyi açıkladı. Uzman İslam Memiş’in beklediği seviye ise, herkesi bir hayli şaşırttı! Peki, gram altın yükselecek mi, düşecek mi? Gram altın bugün ne kadar, kaç TL? İslam Memiş, gram altın için hangi seviyeyi bekliyor? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

12 Eki 2022 - 13:56 - Magazin

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Bim Market İndirim Öyle Yapılmaz Böyle Yapılır Dedi, Ortalığı Karıştırdı! Spor Ayakkabı Bile 269 Lira! Hemen Koşun, Yetişin! mask
Bim Market İndirim Öyle Yapılmaz Böyle Yapılır Dedi, Ortalığı Karıştırdı! Spor Ayakkabı Bile 269 Lira! Hemen Koşun, Yetişin!
Arabası Olanlar Kafalarını Duvarlara Vurmaya Başladı! Araç Muayene Fiyatlarına Öyle Bir Zam Geldi Ki… Tam Tamına… mask
Arabası Olanlar Kafalarını Duvarlara Vurmaya Başladı! Araç Muayene Fiyatlarına Öyle Bir Zam Geldi Ki… Tam Tamına…
Cemal Hünal’dan Kahreden Haber Geldi! Öyle Bir Kaza Yaptı Ki, Yürekler Sızım Sızım Sızlıyor! Son Durum Ortalığı Ayağa Kaldırdı! mask
Cemal Hünal’dan Kahreden Haber Geldi! Öyle Bir Kaza Yaptı Ki, Yürekler Sızım Sızım Sızlıyor! Son Durum Ortalığı Ayağa Kaldırdı!
Survivor 2023 Yarışmasına Öyle Bir İsim Geliyor Ki… Acun Ilıcalı Soluğu Antalya’da Aldı; “Sen Gelmezsen Olmaz” Dedi… Kavgalara Hazır Olun! mask
Survivor 2023 Yarışmasına Öyle Bir İsim Geliyor Ki… Acun Ilıcalı Soluğu Antalya’da Aldı; “Sen Gelmezsen Olmaz” Dedi… Kavgalara Hazır Olun!
Kızılcık Şerbeti Dizisinin Konusu Ne? Kızılcık Şerbeti Oyuncuları Kimler, Kadroda Kimler Var? Kızılcık Şerbeti Dizisi Gündem Oldu! mask
Kızılcık Şerbeti Dizisinin Konusu Ne? Kızılcık Şerbeti Oyuncuları Kimler, Kadroda Kimler Var? Kızılcık Şerbeti Dizisi Gündem Oldu!
İbrahim Tatlıses’in Kızı Dilan Çıtak Levent Dörter’le Evlendi! Levent Dörter Kimdir, Kaç Yaşındadır? Levent Dörter Bakın Ne İş Yapıyormuş? mask
İbrahim Tatlıses’in Kızı Dilan Çıtak Levent Dörter’le Evlendi! Levent Dörter Kimdir, Kaç Yaşındadır? Levent Dörter Bakın Ne İş Yapıyormuş?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL