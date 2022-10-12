İslam Memiş’ten Altın Yatırımı Yapanlar İçin Son Dakika Uyarısı! “O Tarihte 1400 Lira Olacak” Dedi, Yatırımcı Şoktan Şoka Girdi!

Son üç haftayı düşüşler ile kapatan altın ürünleri, bugün itibariyle yeniden yükselişe geçmeye başladı. Altının yükselişe geçmesiyle birlikte değerlendirmelerde bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altında beklediği yeni seviyeyi açıkladı. Uzman İslam Memiş’in beklediği seviye ise, herkesi bir hayli şaşırttı! Peki, gram altın yükselecek mi, düşecek mi? Gram altın bugün ne kadar, kaç TL? İslam Memiş, gram altın için hangi seviyeyi bekliyor? İşte, detaylar…

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