A101 Market İndirimin Kralını Yaptı! Listede Tekne Bile Var! Süt 25 Lira, Zeytinyağı 69 Lira, Tuvalet Kağıdı 99 Liraya Düştü…

Türkiye’nin her ilçesinde şubesi bulunmasıyla geniş bir satış ağına sahip olan marketlerden biri olan A101 marketleri, yeni haftanın indirim kataloğunu yayınladı. Yeni hafta indirimleri ile bir kez daha herkesi şaşırtan A101 marketlerinde dikkat çeken asıl indirimler temel besin maddeleri ve hijyen ürünlerinde gerçekleştirdi. 13 Ekim 2022 Perşembe indirimlerini yayınlayan A101 marketleri, sütten tuvalet kağıdına kadar pek çok üründe indirime gittiğini açıkladı. Peki, A101 marketlerinin bu haftaki indirimleri neler? A101 marketlerinin 13 Ekim 2022 aktüel ürün kataloğu yayınlandı mı? İşte, detaylar…

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