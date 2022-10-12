A101 Market İndirimiyle Başları Döndürdü! Tekne Bile Var; Süt 25 Lira, Zeytinyağı 69 Lira, Tuvalet Kağıdı 99 Lira…
Türkiye’nin her ilçesinde şubesi bulunmasıyla geniş bir satış ağına sahip olan marketlerden biri olan A101 marketleri, yeni haftanın indirim kataloğunu yayınladı. Yeni hafta indirimleri ile bir kez daha herkesi şaşırtan A101 marketlerinde dikkat çeken asıl indirimler temel besin maddeleri ve hijyen ürünlerinde gerçekleştirdi. İşte A101'de gerçekleştirilen indirimlerin detayları...
Türkiye’nin her ilçesinde şubesi bulunmasıyla geniş bir satış ağına sahip olan marketlerden biri olan A101 marketleri, yeni haftanın indirim kataloğunu yayınladı. Yeni hafta indirimleri ile bir kez daha herkesi şaşırtan A101 marketlerinde dikkat çeken asıl indirimler temel besin maddeleri ve hijyen ürünlerinde gerçekleştirdi. 13 Ekim 2022 Perşembe indirimlerini yayınlayan A101 marketleri, sütten tuvalet kağıdına kadar pek çok üründe indirime gittiğini açıkladı. Peki, A101 marketlerinin bu haftaki indirimleri neler? A101 marketlerinin 13 Ekim 2022 aktüel ürün kataloğu yayınlandı mı? İşte, detaylar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
12 Eki 2022 - 14:07 - Gündem
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.