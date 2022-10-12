Yasak Elma Dizisinin Zeynep’i Beyaz Sütyeniyle Yaptı Yapacağını! Sıfır Kusur Fiziğiyle Başları Döndürdü! “Melek Gibisin Be!” Instagram’ı Salladı, Geçti…
FOX TV ekranlarının efsane dizisi Yasak Elma dizisine yeniden giriş yapan ve Zeynep karakterine hayat veren Sevda Erginci, beyaz sütyeniyle yaptı yine yapacağını! Kusursuz fiziğiyle başları döndüren Sevda Erginci’ye sevenleri ise “Melek gibisin be” yorumlarını yapmadan duramadı! Instagram’ı adeta sallayıp geçen başarılı oyuncu, güzelliğiyle gündem oldu! İşte merak edilenler…
Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yasak Elma dizisinin ilk sezonunda boy gösteren Sevda Erginci, dizide sadece 1 sezon bulunmuştu. Hikayesinin bitmesiyle birlikte diziden ayrılan Sevda Erginci, tam tamına 5 yıl sonra yeniden Yasak Elma setine dönmüştü! Peki, güzeller güzeli oyuncu nasıl bir paylaşımda bulundu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.