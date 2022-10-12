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12 Eki 2022 - 13:54

Yasak Elma Dizisinin Zeynep’i Beyaz Sütyeniyle Yaptı Yapacağını! Sıfır Kusur Fiziğiyle Başları Döndürdü! “Melek Gibisin Be!” Instagram’ı Salladı, Geçti…

FOX TV ekranlarının efsane dizisi Yasak Elma dizisine yeniden giriş yapan ve Zeynep karakterine hayat veren Sevda Erginci, beyaz sütyeniyle yaptı yine yapacağını! Kusursuz fiziğiyle başları döndüren Sevda Erginci’ye sevenleri ise “Melek gibisin be” yorumlarını yapmadan duramadı! Instagram’ı adeta sallayıp geçen başarılı oyuncu, güzelliğiyle gündem oldu! İşte merak edilenler…