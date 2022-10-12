- 12 Eki 2022 - 13:54 G: 12 Eki 2022 - 14:14

Yasak Elma Dizisinin Zeynep’i Beyaz Sütyeniyle Yaptı Yapacağını! Sıfır Kusur Fiziğiyle Başları Döndürdü! “Melek Gibisin Be!” Instagram’ı Salladı, Geçti…

FOX TV ekranlarının efsane dizisi Yasak Elma dizisine yeniden giriş yapan ve Zeynep karakterine hayat veren Sevda Erginci, beyaz sütyeniyle yaptı yine yapacağını! Kusursuz fiziğiyle başları döndüren Sevda Erginci’ye sevenleri ise “Melek gibisin be” yorumlarını yapmadan duramadı! Instagram’ı adeta sallayıp geçen başarılı oyuncu, güzelliğiyle gündem oldu! İşte merak edilenler…

Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yasak Elma dizisinin ilk sezonunda boy gösteren Sevda Erginci, dizide sadece 1 sezon bulunmuştu. Hikayesinin bitmesiyle birlikte diziden ayrılan Sevda Erginci, tam tamına 5 yıl sonra yeniden Yasak Elma setine dönmüştü! Peki, güzeller güzeli oyuncu nasıl bir paylaşımda bulundu?

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12 Eki 2022 - 13:54 Ankara- Yaşam

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