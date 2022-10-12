- 12 Eki 2022 - 23:06

Bim'de iPhone 13 Kampanyası Fiyatları Tuzla Buz Etkisi Yarattı! Telefon Almak İsteyenlere Efsane Atak! Sokak Sokak Arasanız Bu Fiyata Bulamazsınız!

Son dönemlerde arka arkaya zam alan Apple markasının teknolojik ürünleri eylül ayından ekim ayına kadar bile iki kere zamlandı. Bu gelen zamların üzerine Apple’ın en çok satan iPhone’ları yani telefonları, ulaşılamaz fiyatlara yaklaştı. Bu fiyatlarda ciddi indirimler gerçekleştiren BİM, satışa çıkardığı iPhone 13 model cep telefonlarında fiyatları adeta dibe çekti. İşte detaylar...

Son dönemlerde arka arkaya zam alan Apple markasının teknolojik ürünleri eylül ayından ekim ayına kadar bile iki kere zamlandı. Bu gelen zamların üzerine Apple’ın en çok satan iPhone’ları yani telefonları, ulaşılamaz fiyatlara yaklaştı. Bu fiyatlarda ciddi indirimler gerçekleştiren BİM, satışa çıkardığı iPhone 13 model cep telefonlarında fiyatları adeta dibe çekti. Peki, BİM’de iPhone satılıyor mu? BİM iPhone kaç TL, ne kadar? BİM’de iPhone 13 256 GB kaç TL’den satışa çıktı? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

12 Eki 2022 - 23:06 - Teknoloji

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Bim'de iPhone 13 Kampanyası Fiyatları Tuzla Buz Etkisi Yarattı! Telefon Almak İsteyenlere Efsane Atak! Sokak Sokak Arasanız Bu Fiyata Bulamazsınız! mask
Bim'de iPhone 13 Kampanyası Fiyatları Tuzla Buz Etkisi Yarattı! Telefon Almak İsteyenlere Efsane Atak! Sokak Sokak Arasanız Bu Fiyata Bulamazsınız!
Araç Alacakların Dikkatine! Sakın Bu Haberi Okumadan Hareket Etmeyin! ÖTV’den Muaf Araçlar Tek Tek Açıklandı! mask
Araç Alacakların Dikkatine! Sakın Bu Haberi Okumadan Hareket Etmeyin! ÖTV’den Muaf Araçlar Tek Tek Açıklandı!
Serenay Sarıkaya Bebek Suratıyla Düşman Çatlattı! “Şimdi Umut Evirgen Düşünsün!” Görenlerin Kalbi Yerinden Fırladı… Tek Bir Kareyle Başları Döndürdü! mask
Serenay Sarıkaya Bebek Suratıyla Düşman Çatlattı! “Şimdi Umut Evirgen Düşünsün!” Görenlerin Kalbi Yerinden Fırladı… Tek Bir Kareyle Başları Döndürdü!
Defne Samyeli Ev Haliyle Ortalığı Kasıp Kavurdu! Karın Kaslarını Öyle Bir Sergiledi Ki… “Kızlarını Beşe Katlar Ona Böler!” Tansiyonları Fırlattı… mask
Defne Samyeli Ev Haliyle Ortalığı Kasıp Kavurdu! Karın Kaslarını Öyle Bir Sergiledi Ki… “Kızlarını Beşe Katlar Ona Böler!” Tansiyonları Fırlattı…
Masterchef Yarışmasında Görülmemiş Duyulmamış Olay! Kimse Bu Kadarını Beklemezdi; Şefler Bile Hayretler İçerisinde Kaldı! “Yazıklar Olsun!” Neler Oldu Neler… mask
Masterchef Yarışmasında Görülmemiş Duyulmamış Olay! Kimse Bu Kadarını Beklemezdi; Şefler Bile Hayretler İçerisinde Kaldı! “Yazıklar Olsun!” Neler Oldu Neler…
Survivor Sude Burcu ve Mert Öcal’ın Yatak Pozu Titretti! “Bu Olmadı!” Nişan Yaptıktan Sonra İpler İnceldiği Yerden Koptu! Neler Oluyor? mask
Survivor Sude Burcu ve Mert Öcal’ın Yatak Pozu Titretti! “Bu Olmadı!” Nişan Yaptıktan Sonra İpler İnceldiği Yerden Koptu! Neler Oluyor?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL