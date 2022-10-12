Bim'de iPhone 13 Kampanyası Fiyatları Tuzla Buz Etkisi Yarattı! Telefon Almak İsteyenlere Efsane Atak! Sokak Sokak Arasanız Bu Fiyata Bulamazsınız!

Son dönemlerde arka arkaya zam alan Apple markasının teknolojik ürünleri eylül ayından ekim ayına kadar bile iki kere zamlandı. Bu gelen zamların üzerine Apple’ın en çok satan iPhone’ları yani telefonları, ulaşılamaz fiyatlara yaklaştı. Bu fiyatlarda ciddi indirimler gerçekleştiren BİM, satışa çıkardığı iPhone 13 model cep telefonlarında fiyatları adeta dibe çekti. Peki, BİM’de iPhone satılıyor mu? BİM iPhone kaç TL, ne kadar? BİM’de iPhone 13 256 GB kaç TL’den satışa çıktı? İşte, detaylar…

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