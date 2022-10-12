- 12 Eki 2022 - 14:19 G: 12 Eki 2022 - 14:28

Telefon Almak İsteyenler BİM Market’ten Efsane Atak! iPhone 13 Fiyatları Tuzla Buz Etkisi Yarattı! Sokak Sokak Arasanız Bu Fiyata Bulamazsınız!

Son dönemlerde arka arkaya zam alan Apple markasının teknolojik ürünleri eylül ayından ekim ayına kadar bile iki kere zamlandı. Bu gelen zamların üzerine Apple’ın en çok satan iPhone’ları yani telefonları, ulaşılamaz fiyatlara yaklaştı. Bu fiyatlarda ciddi indirimler gerçekleştiren BİM, satışa çıkardığı iPhone 13 model cep telefonlarında fiyatları adeta dibe çekti. İşte detaylar...

Son dönemlerde arka arkaya zam alan Apple markasının teknolojik ürünleri eylül ayından ekim ayına kadar bile iki kere zamlandı. Bu gelen zamların üzerine Apple’ın en çok satan iPhone’ları yani telefonları, ulaşılamaz fiyatlara yaklaştı. Bu fiyatlarda ciddi indirimler gerçekleştiren BİM, satışa çıkardığı iPhone 13 model cep telefonlarında fiyatları adeta dibe çekti. Peki, BİM’de iPhone satılıyor mu? BİM iPhone kaç TL, ne kadar? BİM’de iPhone 13 256 GB kaç TL’den satışa çıktı? İşte, detaylar…

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12 Eki 2022 - 14:19 - Teknoloji

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Telefon Almak İsteyenler BİM Market’ten Efsane Atak! iPhone 13 Fiyatları Tuzla Buz Etkisi Yarattı! Sokak Sokak Arasanız Bu Fiyata Bulamazsınız! mask
Telefon Almak İsteyenler BİM Market’ten Efsane Atak! iPhone 13 Fiyatları Tuzla Buz Etkisi Yarattı! Sokak Sokak Arasanız Bu Fiyata Bulamazsınız!
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