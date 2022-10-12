Seda Sayan’ın Sosyal Medya Kazancı Patlak Verdi! Tek Bir Paylaşımı Yalı Değerinde… Hande Erçel’e Rakip Oldu, Haberi Yok! Meğer Kadırgalı…
Evlendikten sonra dikkatleri üzerine çeken Seda Sayan’ın sosyal medya kazancı, çok fena patlak verdi. Tek bir paylaşımında yalı satın alan Seda Sayan’ın şimdilerin en çok kazanan oyuncularından biri olan Hande Erçel’e resmen rakip oldu! Meğer yılların Kadırgalısı Seda Sayan…
Kendisinden 25 yaş küçük olan Çağlar Ökten’den Sevgililer Günü’nde evlenme teklifi alan Seda Sayan, 7. kez evlenmeye karar vermişti. Nisan ayının son günlerine evlenen Seda Sayan, sevgilisine çok aşık olduğunu her fırsatta gösteriyordu. Kısa bir süre önce biricik sevgilisiyle aşkını temsil etmesi adına tektaş almış ve “Sonsuz aşk” yazdırmıştı. Başarılı isim Seda Sayan’ın şimdide sosyal medya üzerinden yapmış olduğu reklamlardan aldığı ücret ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.