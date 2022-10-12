Seda Sayan’ın Sosyal Medya Kazancı Patlak Verdi! Tek Bir Paylaşımı Yalı Değerinde… Hande Erçel’e Rakip Oldu, Haberi Yok! Meğer Kadırgalı…

Kendisinden 25 yaş küçük olan Çağlar Ökten’den Sevgililer Günü’nde evlenme teklifi alan Seda Sayan, 7. kez evlenmeye karar vermişti. Nisan ayının son günlerine evlenen Seda Sayan, sevgilisine çok aşık olduğunu her fırsatta gösteriyordu. Kısa bir süre önce biricik sevgilisiyle aşkını temsil etmesi adına tektaş almış ve “Sonsuz aşk” yazdırmıştı. Başarılı isim Seda Sayan’ın şimdide sosyal medya üzerinden yapmış olduğu reklamlardan aldığı ücret ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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