- 12 Eki 2022 - 14:38 G: 12 Eki 2022 - 14:56

Migros Market Kırmızı Et Fiyatlarında Devrim Yarattı! Kıymalık 119 Kira, Sotelik Et 145 Lira, Dana Kuşbaşı 140 Lira… “Yok Artık!”

Bir süredir arka arkaya artmaya başlamış olan et ve et ürünlerinde ilk indirim sinyali Migros marketlerinden geldi. Et ve et ürünlerini yüzde 6’dan yüzde 30’a kadar değişen tutarlarda indirime sokan Migros marketleri, başta kıyma olmak üzere yirmiden fazla et ve et ürününde indirime gittiğini duyurdu. İşte detaylar...

Bir süredir arka arkaya artmaya başlamış olan et ve et ürünlerinde ilk indirim sinyali Migros marketlerinden geldi. Et ve et ürünlerini yüzde 6’dan yüzde 30’a kadar değişen tutarlarda indirime sokan Migros marketleri, başta kıyma olmak üzere yirmiden fazla et ve et ürününde indirime gittiğini duyurdu. Peki, Migros marketlerinde kırmızı et, kıyma ne kadar, kaç TL? Migros marketlerinin bu haftaki indirimleri neler? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

12 Eki 2022 - 14:38 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Migros Market Kırmızı Et Fiyatlarında Devrim Yarattı! Kıymalık 119 Kira, Sotelik Et 145 Lira, Dana Kuşbaşı 140 Lira… “Yok Artık!” mask
Migros Market Kırmızı Et Fiyatlarında Devrim Yarattı! Kıymalık 119 Kira, Sotelik Et 145 Lira, Dana Kuşbaşı 140 Lira… “Yok Artık!”
Araç Alacakların Dikkatine! Sakın Bu Haberi Almadan Okumayın… ÖTV’den Muaf Araçlar Tek Tek Açıklandı! mask
Araç Alacakların Dikkatine! Sakın Bu Haberi Almadan Okumayın… ÖTV’den Muaf Araçlar Tek Tek Açıklandı!
Seda Sayan’ın Sosyal Medya Kazancı Patlak Verdi! Tek Bir Paylaşımı Yalı Değerinde… Hande Erçel’e Rakip Oldu, Haberi Yok! Meğer Kadırgalı… mask
Seda Sayan’ın Sosyal Medya Kazancı Patlak Verdi! Tek Bir Paylaşımı Yalı Değerinde… Hande Erçel’e Rakip Oldu, Haberi Yok! Meğer Kadırgalı…
Telefon Almak İsteyenler BİM Market’ten Efsane Atak! iPhone 13 Fiyatları Tuzla Buz Etkisi Yarattı! Sokak Sokak Arasanız Bu Fiyata Bulamazsınız! mask
Telefon Almak İsteyenler BİM Market’ten Efsane Atak! iPhone 13 Fiyatları Tuzla Buz Etkisi Yarattı! Sokak Sokak Arasanız Bu Fiyata Bulamazsınız!
Tüm Paraya İhtiyacı Olanların Dikkatine! 100 Milyar Lira Anında Hesabınızda! Başvuru Şartları Tek Tek Açıklandı! mask
Tüm Paraya İhtiyacı Olanların Dikkatine! 100 Milyar Lira Anında Hesabınızda! Başvuru Şartları Tek Tek Açıklandı!
A101 Market İndirimiyle Başları Döndürdü! Tekne Bile Var; Süt 25 Lira, Zeytinyağı 69 Lira, Tuvalet Kağıdı 99 Lira… mask
A101 Market İndirimiyle Başları Döndürdü! Tekne Bile Var; Süt 25 Lira, Zeytinyağı 69 Lira, Tuvalet Kağıdı 99 Lira…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL