Migros Market Kırmızı Et Fiyatlarında Devrim Yarattı! Kıymalık 119 Kira, Sotelik Et 145 Lira, Dana Kuşbaşı 140 Lira… “Yok Artık!”
Bir süredir arka arkaya artmaya başlamış olan et ve et ürünlerinde ilk indirim sinyali Migros marketlerinden geldi. Et ve et ürünlerini yüzde 6’dan yüzde 30’a kadar değişen tutarlarda indirime sokan Migros marketleri, başta kıyma olmak üzere yirmiden fazla et ve et ürününde indirime gittiğini duyurdu. İşte detaylar...
Bir süredir arka arkaya artmaya başlamış olan et ve et ürünlerinde ilk indirim sinyali Migros marketlerinden geldi. Et ve et ürünlerini yüzde 6’dan yüzde 30’a kadar değişen tutarlarda indirime sokan Migros marketleri, başta kıyma olmak üzere yirmiden fazla et ve et ürününde indirime gittiğini duyurdu. Peki, Migros marketlerinde kırmızı et, kıyma ne kadar, kaç TL? Migros marketlerinin bu haftaki indirimleri neler? İşte, detaylar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
12 Eki 2022 - 14:38 - Gündem
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.