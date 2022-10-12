İşte Benim Stilim’in Fişnikçisi Özden Cerrahoğlu Şoktan Şoka Soktu! Yatak Pozunu Görenler Ne Diyeceğini Şaşırdı! “Sana Ne Olmuş Böyle!”

Show TV ekranlarından yayınlanan İşte Benim Stilim yarışmasından pek çok isim hafızalara kazınarak, sosyal medyadaki etkinliğini korumayı başardı. O isimlerden biri olan ve İşte Benim Stilim yarışmasına girdiği polemikler ile damga vuran Özden Cerrahoğlu, yıllar sonra ortaya çıktı. Özden Cerrahoğlu’nun son halini gören İşte Benim Stilim yarışması izleyicileri, pek de gördüğüne inanamadı! Peki, İşte Benim Stilim yarışmacısı Özden Cerrahoğlu şimdi ne yapıyor? Özden Cerrahoğlu son hali nasıl? Özden Cerrahoğlu, estetik mi yaptırdı? İşte, detaylar…