- 12 Eki 2022 - 14:57 G: 12 Eki 2022 - 15:02

İşte Benim Stilim’in Fişnikçisi Özden Cerrahoğlu Şoktan Şoka Soktu! Yatak Pozunu Görenler Ne Diyeceğini Şaşırdı! “Sana Ne Olmuş Böyle!”

Show TV ekranlarından yayınlanan İşte Benim Stilim yarışmasından pek çok isim hafızalara kazınarak, sosyal medyadaki etkinliğini korumayı başardı. O isimlerden biri olan ve İşte Benim Stilim yarışmasına girdiği polemikler ile damga vuran Özden Cerrahoğlu, yıllar sonra ortaya çıktı. İşte detaylar...

Show TV ekranlarından yayınlanan İşte Benim Stilim yarışmasından pek çok isim hafızalara kazınarak, sosyal medyadaki etkinliğini korumayı başardı. O isimlerden biri olan ve İşte Benim Stilim yarışmasına girdiği polemikler ile damga vuran Özden Cerrahoğlu, yıllar sonra ortaya çıktı. Özden Cerrahoğlu’nun son halini gören İşte Benim Stilim yarışması izleyicileri, pek de gördüğüne inanamadı! Peki, İşte Benim Stilim yarışmacısı Özden Cerrahoğlu şimdi ne yapıyor? Özden Cerrahoğlu son hali nasıl? Özden Cerrahoğlu, estetik mi yaptırdı? İşte, detaylar…

12 Eki 2022 - 14:57 - Magazin

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Migros Market Kırmızı Et Fiyatlarında Devrim Yarattı! Kıymalık 119 Kira, Sotelik Et 145 Lira, Dana Kuşbaşı 140 Lira… “Yok Artık!” mask
Migros Market Kırmızı Et Fiyatlarında Devrim Yarattı! Kıymalık 119 Kira, Sotelik Et 145 Lira, Dana Kuşbaşı 140 Lira… “Yok Artık!”
Araç Alacakların Dikkatine! Sakın Bu Haberi Almadan Okumayın… ÖTV’den Muaf Araçlar Tek Tek Açıklandı! mask
Araç Alacakların Dikkatine! Sakın Bu Haberi Almadan Okumayın… ÖTV’den Muaf Araçlar Tek Tek Açıklandı!
Seda Sayan’ın Sosyal Medya Kazancı Patlak Verdi! Tek Bir Paylaşımı Yalı Değerinde… Hande Erçel’e Rakip Oldu, Haberi Yok! Meğer Kadırgalı… mask
Seda Sayan’ın Sosyal Medya Kazancı Patlak Verdi! Tek Bir Paylaşımı Yalı Değerinde… Hande Erçel’e Rakip Oldu, Haberi Yok! Meğer Kadırgalı…
Telefon Almak İsteyenler BİM Market’ten Efsane Atak! iPhone 13 Fiyatları Tuzla Buz Etkisi Yarattı! Sokak Sokak Arasanız Bu Fiyata Bulamazsınız! mask
Telefon Almak İsteyenler BİM Market’ten Efsane Atak! iPhone 13 Fiyatları Tuzla Buz Etkisi Yarattı! Sokak Sokak Arasanız Bu Fiyata Bulamazsınız!
Tüm Paraya İhtiyacı Olanların Dikkatine! 100 Milyar Lira Anında Hesabınızda! Başvuru Şartları Tek Tek Açıklandı! mask
Tüm Paraya İhtiyacı Olanların Dikkatine! 100 Milyar Lira Anında Hesabınızda! Başvuru Şartları Tek Tek Açıklandı!
A101 Market İndirimiyle Başları Döndürdü! Tekne Bile Var; Süt 25 Lira, Zeytinyağı 69 Lira, Tuvalet Kağıdı 99 Lira… mask
A101 Market İndirimiyle Başları Döndürdü! Tekne Bile Var; Süt 25 Lira, Zeytinyağı 69 Lira, Tuvalet Kağıdı 99 Lira…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL