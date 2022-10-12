Masterchef Yarışmasının Gamze’si “Sinsiliğiyle” Yaptı Yapacağımı! Kendisine Yapılanı Unutmadı; Öyle Bir Öcünü Aldı Ki… “Ne Olur Beş Çocuğuna Yemek Pişir!”
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’in öne çıkan isimlerinden biri olan Gamze’nin hal ve hareketleri, sinsi bulundu! Kendisine yapılanı unutmayan Gamze Tosun, öyle bir öcünü aldı ki, gören duyan artık dayanamadı ve “Ne olur evine dön, beş çocuğuna yemek pişir” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasında her bölüm bir öncekinden daha heyecanlı geçiyordu. Düellonun yapıldığı Masterchef’te yarışmacılar, çeşit çeşit dolma yaparak kendilerini kanıtlamaya çalışmışlardı. Mavi takım ise oyunu kazanmış ve Kırmızı takım bireysel mücadele vermek zorunda kalmıştı. Dokunulmazlık sahibi olan Gamze ise fırtınalar estirdi! Peki, neler oluyor?
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.