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12 Eki 2022 - 14:53

Masterchef Yarışmasının Gamze’si “Sinsiliğiyle” Yaptı Yapacağımı! Kendisine Yapılanı Unutmadı; Öyle Bir Öcünü Aldı Ki… “Ne Olur Beş Çocuğuna Yemek Pişir!”

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’in öne çıkan isimlerinden biri olan Gamze’nin hal ve hareketleri, sinsi bulundu! Kendisine yapılanı unutmayan Gamze Tosun, öyle bir öcünü aldı ki, gören duyan artık dayanamadı ve “Ne olur evine dön, beş çocuğuna yemek pişir” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…