Üç Kız Kardeş Dizisinde Türkan'ın Doğmamış Bebeği Tehlike Altında! Dönüş Yolları Kapandı; Bir Aşk Hikayesi Daha Bitti! Türkan’ın Asıl Aşkı Kartal Devreye Girdi Girecek…
Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Üç Kız Kardeş’te Türkan için yolun sonuna gelindi. Hamile olduğunu öğrenmesiyle bebeğini aldırması bir oldu! Öğrendiklerinden sonra Somer’e dönüş yollarını kapatan Türkan, bir aşk hikayesinin daha bittiğini gösterdi. Asıl aşkı Kartal’ın diziye girmesi için geri sayım başladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Özgü Kaya, Berker Güven, Reha Özcan, İclal Aydın ve Veda Yurtsever gibi isimlerin bulunduğu Üç Kız Kardeş dizisinin son bölümü dün akşam yayınlanmıştı. Türkan’ın hamile olduğunun ortaya çıkmasıyla Korhan ailesini ayağa kaldırmıştı. Ailelerin bir araya geldiği yemekte duyduklarından sonra çıldıran Türkan, sonunda bekleneni yapmışlardı. Peki, Türkan ve Somer boşanıyor mu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.