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12 Eki 2022 - 23:35

Üç Kız Kardeş Dizisinde Türkan'ın Doğmamış Bebeği Tehlike Altında! Dönüş Yolları Kapandı; Bir Aşk Hikayesi Daha Bitti! Türkan’ın Asıl Aşkı Kartal Devreye Girdi Girecek…

Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Üç Kız Kardeş’te Türkan için yolun sonuna gelindi. Hamile olduğunu öğrenmesiyle bebeğini aldırması bir oldu! Öğrendiklerinden sonra Somer’e dönüş yollarını kapatan Türkan, bir aşk hikayesinin daha bittiğini gösterdi. Asıl aşkı Kartal’ın diziye girmesi için geri sayım başladı! İşte merak edilen tüm detaylar…