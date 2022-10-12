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12 Eki 2022 - 16:56

Acun Medya Elleriyle Masterchef Yarışmasının İfşasını Verdi! Kazanan Takım Dün Gece İfşa Oldu; Elenen İsimler Bile Ortada! “Bunu da Yapmazsın Be!”

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef, Acun Medya tarafından ifşa edildi! Dün akşam yayınlanan tek bir post, her şeyin belli olmasına neden oldu. Eleme adayı olan isimlerin bile ortaya çıkması, “Bunu da yapmazsın ya” yorumlarına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…