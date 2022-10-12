- 12 Eki 2022 - 17:25 G: 12 Eki 2022 - 17:30

Seda Sayan Sütyeni Giyip Çıkacaktı Ki, Kocası Resti Çekti! Milyon Liralık Teklif 1 Dakikada Eridi... Parayı Değil, Kocayı Seçti! "Bu Kadarı da Pes!"

Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle akılları başlardan alan Seda Sayan, sütyeni giyip çıkacaktı ki kocası resti çekti. Milyon liralık teklif resmen bir dakikada eridi gitti. Parayı değil de kocayı seçen Seda Sayan, bu kadarı da olmaz dedirtti. Konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizin devamında!

Sabahların Sultanı Seda Sayan, 7. Kez nikâh masasına oturduğu eşi 25 yaş küçük Çağlar Ökten ile zaten sosyal medya ve magazin gündeminde büyük yankı uyandıran sanatçı Seda Sayan, hem düğünüyle hem de sonrasında aylar süren balayıyla çok konuşulmuştu. Seda Sayan, evliliği kadar muhteşem denecek fiziği ve güzelliğiyle de yarı yaşındakilere taş çıkarıyordu.

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12 Eki 2022 - 17:25 Ankara- Yaşam

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