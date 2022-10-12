Seda Sayan Sütyeni Giyip Çıkacaktı Ki, Kocası Resti Çekti! Milyon Liralık Teklif 1 Dakikada Eridi... Parayı Değil, Kocayı Seçti! "Bu Kadarı da Pes!"

Sabahların Sultanı Seda Sayan, 7. Kez nikâh masasına oturduğu eşi 25 yaş küçük Çağlar Ökten ile zaten sosyal medya ve magazin gündeminde büyük yankı uyandıran sanatçı Seda Sayan, hem düğünüyle hem de sonrasında aylar süren balayıyla çok konuşulmuştu. Seda Sayan, evliliği kadar muhteşem denecek fiziği ve güzelliğiyle de yarı yaşındakilere taş çıkarıyordu.

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