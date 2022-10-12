Seda Sayan Sütyeni Giyip Çıkacaktı Ki, Kocası Resti Çekti! Milyon Liralık Teklif 1 Dakikada Eridi... Parayı Değil, Kocayı Seçti! "Bu Kadarı da Pes!"
Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle akılları başlardan alan Seda Sayan, sütyeni giyip çıkacaktı ki kocası resti çekti. Milyon liralık teklif resmen bir dakikada eridi gitti. Parayı değil de kocayı seçen Seda Sayan, bu kadarı da olmaz dedirtti. Konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizin devamında!
Sabahların Sultanı Seda Sayan, 7. Kez nikâh masasına oturduğu eşi 25 yaş küçük Çağlar Ökten ile zaten sosyal medya ve magazin gündeminde büyük yankı uyandıran sanatçı Seda Sayan, hem düğünüyle hem de sonrasında aylar süren balayıyla çok konuşulmuştu. Seda Sayan, evliliği kadar muhteşem denecek fiziği ve güzelliğiyle de yarı yaşındakilere taş çıkarıyordu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.