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12 Eki 2022 - 17:48

Yalı Çapkını Dizisinin İçi Karıştı! Başroller Para Yüzünden Birbirlerine Girdi; Yapımcı Çareyi Öyle Bir Şeyde Buldu Ki… “Kocaman İnsanlarsınız”

STAR TV ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Yalı Çapkını’nda büyük bir sorun patlak verdi. Başroller para yüzünden birbirine girince yapımcı çareyi öyle bir şeyde buldu ki, sosyal medya sallandı! Hayranlarından “Kocaman insanlarınız” yorumlarını alan iki isimde, ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…