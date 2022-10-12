Yalı Çapkını Dizisinin İçi Karıştı! Başroller Para Yüzünden Birbirlerine Girdi; Yapımcı Çareyi Öyle Bir Şeyde Buldu Ki… “Kocaman İnsanlarsınız”
STAR TV ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Yalı Çapkını’nda büyük bir sorun patlak verdi. Başroller para yüzünden birbirine girince yapımcı çareyi öyle bir şeyde buldu ki, sosyal medya sallandı! Hayranlarından “Kocaman insanlarınız” yorumlarını alan iki isimde, ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu ve Emre Altuğ gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yalı Çapkını, daha ilk bölümüyle ortalığı sallamıştı. Dizinin ilk bölümü bile milyonların dikkatini çekmeyi başarmıştı. Hem hikayesi hem oyuncu kadrosuyla milyonların dikkatini üzerine çeken Yalı Çapkını dizisinin başrollerinin para yüzünden birbirine girmesi, tokat gibi çarptı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.