- 12 Eki 2022 - 17:48 G: 12 Eki 2022 - 17:54

Yalı Çapkını Dizisinin İçi Karıştı! Başroller Para Yüzünden Birbirlerine Girdi; Yapımcı Çareyi Öyle Bir Şeyde Buldu Ki… “Kocaman İnsanlarsınız”

STAR TV ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Yalı Çapkını’nda büyük bir sorun patlak verdi. Başroller para yüzünden birbirine girince yapımcı çareyi öyle bir şeyde buldu ki, sosyal medya sallandı! Hayranlarından “Kocaman insanlarınız” yorumlarını alan iki isimde, ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu ve Emre Altuğ gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yalı Çapkını, daha ilk bölümüyle ortalığı sallamıştı. Dizinin ilk bölümü bile milyonların dikkatini çekmeyi başarmıştı. Hem hikayesi hem oyuncu kadrosuyla milyonların dikkatini üzerine çeken Yalı Çapkını dizisinin başrollerinin para yüzünden birbirine girmesi, tokat gibi çarptı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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12 Eki 2022 - 17:48 Ankara- Yaşam

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