Yasak Elma Dizisinin Yıldız'ı Eda Ece Liseli Kızlara Özendi! Minicik Pileli Eteğiyle Başları Döndürdü; Görenlerin Nefesi Kesildi! “Müstakbel Eşin Görmesin!”
FOX TV ekranlarında 6 sezondur fırtınalar estiren Yasak Elma dizisinin başrol oyuncusu, Yıldız karakterine hayat veren güzel oyuncu Eda Ece, liseli kızlara özendi. Minicik pileli eteğiyle başları döndürürken nefesleri kesen Eda Ece, sosyal medya ve magazin gündeminin de en çok konuşulan ismi olmayı başardı. Peki, neler oluyor?
Hem güzelliği hem de başarılı oyunculuğuyla her daim bakışları üzerinde tutmayı başaran Eda Ece, reytingleri alt üst eden dizi Yasak Elma’da hayat verdiği Yıldız karakteriyle de adından en çok konuşturan isimlerden biri olmayı başarıyor. Her paylaşımı ve her açıklamasıyla gündem olan güzel oyuncudan gelen son paylaşım ise yürekleri hoplattı. Kısa sürede magazin manşetlerini süsleyen o fotoğrafa gelin, daha yakından bakalım!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.