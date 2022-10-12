Anasayfa/

Foto Galeri/

12 Eki 2022 - 18:31

Masterchef Fatma Nur’u Şefler Yerden Yere Vurdu! “Senin Burada Ne İşin Var?” Yarışmada Pılını Pırtını Toplayıp Evine Dönmesini Ramak Var!

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te Fatma Nur, yerden yere vuruldu! “Senin burada ne işin var” denilen Fatma Nur’un bu sözlerden sonra dayanamayıp yarışmayı bırakacağı gündeme geldi. Şeflerin rencide etiğine dair yorumlar alan Fatma Nur, herkesi şok etti! İşte merak edilen tüm detaylar…