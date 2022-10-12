Masterchef Fatma Nur’u Şefler Yerden Yere Vurdu! “Senin Burada Ne İşin Var?” Yarışmada Pılını Pırtını Toplayıp Evine Dönmesini Ramak Var!
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te Fatma Nur, yerden yere vuruldu! “Senin burada ne işin var” denilen Fatma Nur’un bu sözlerden sonra dayanamayıp yarışmayı bırakacağı gündeme geldi. Şeflerin rencide etiğine dair yorumlar alan Fatma Nur, herkesi şok etti! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam yayınlanmıştı. Mavi takım ve Kırmızı takım, çeşit çeşit dolma yaparak; kendilerini göstermeye çalışmışlardı. Kırmızı takım oyunu kaybedince; bireysellik mücadelesi verilmişti. Yarışmanın öne çıkan isimlerinden biri olan Fatma Nur’un şeflere vermiş olduğu tepkiler, sosyal medyayı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.