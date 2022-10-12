- 12 Eki 2022 - 18:58 G: 12 Eki 2022 - 19:27

Gönül Dağı Dizisinden Veysel Ayrılıyor! Vedasının Sebebi Tüylerin Diken Diken Olmasına Neden Oldu! “Bunun İçin Miydi?” Haftalardır Parmağında Oynattılar…

TRT1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Gönül Dağı’ndan Veysel karakterinin ayrıldığının gündeme geldi! Vedasının sebebini duyanlar ise şok içerisinde kaldı! “Bunun için miydi” tepkilerini alan Gönül Dağı oyuncusunun haftalardır süren belirsizliği ise sonunda gün yüzüne çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Berk Atan, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya, Ecem Özkaya, Cahit Süvarioğlu ve Hazal Çağlar gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Gönül Dağı dizisinin son bölümü Cumartesi akşamı ekranlara gelmişti. Dilek karakterinin her an bir yerden çıkıp geleceği düşünülürken; gelen Veysel vedası, sosyal medyayı salladı. Diziden ayrılma sebebi ise gündemi salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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12 Eki 2022 - 18:58 Ankara- Yaşam

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