- 12 Eki 2022 - 20:29 G: 12 Eki 2022 - 22:50

Survivor Sude Burcu ve Mert Öcal’ın Yatak Pozu Titretti! “Bu Olmadı!” Nişan Yaptıktan Sonra İpler İnceldiği Yerden Koptu! Neler Oluyor?

TV8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor’da isimlerini duyuran Sude Burcu ve Mert Öcal’ın yatak pozu ortalığı ayağa kaldırdı! “Bu Olmadı” yorumlarını alan Sude Burcu ve Mert Öcal, iplerin inceldiği yerden kopmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor’da boy gösteren ikili, Survivor 2022 sezonunda birlikte katılmışlardı. 8 – 9 aydır aşk yaşadıkları ortaya çıkan Sude Burcu ve Mert Öcal, sosyal medyayı sallamışlardı. Nisa Bölükbaşı ise Mert Öcal’ın hem Sude Burcu’yla hem de Makbule Şakalakoğlu ilişki yaşadığını açıklamıştı. Sude Burcu ise aşkıyla yarışmadan sonrada devam etmişti. Peki, Sude Burcu ve Mert Öcal nasıl bir paylaşımda bulundular?

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12 Eki 2022 - 20:29 Ankara- Yaşam

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