- 12 Eki 2022 - 20:29 G: 12 Eki 2022 - 23:30

Masterchef Yarışmasında Görülmemiş Bir Gece Yaşandı! Kimse Bu Kadarını Beklemezdi; Şefler Bile Hayretler İçerisinde Kaldı! “Yazıklar Olsun!” Neler Oldu Neler…

TV8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te görülememiş, duyulmamış bir olay yaşandı! Hem seyirciler, hem de şefler bu kadarını beklemediklerine dair yorumlarda bulundular. Hayretler içerisinde bırakan yarışmacılara seyirciler, ilk tepkilerini verdiler ve “Yazıklar olsun” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara taşınan ve “Dünyanın en zor yemek yarışması” olarak bilinen Masterchef, son bölümünde şok bir olaya tanıklık etti! Mavi takım ve Kırmızı takımın çeşidi çok olan dolmaların üzerinde yemekler yapması, seyircileri ekranlara kilitlemişti. Hem Mavi takım hem de Kırmızı takımda bulunan isimler ise büyük bir şok içerisinde kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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12 Eki 2022 - 20:29 Ankara- Yaşam

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