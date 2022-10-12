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12 Eki 2022 - 20:58

Defne Samyeli Ev Haliyle Ortalığı Kasıp Kavurdu! Karın Kaslarını Öyle Bir Sergiledi Ki… “Kızlarını Beşe Katlar Ona Böler!” Tansiyonları Fırlattı…

Güzelliğiyle, fiziğiyle, yaptığı işlerle, nefis sesiyle gündemden düşmek nedir bilmeyen Defne Samyeli’nin ev hali bu kez ortalığı kasıp kavurdu! Karın kaslarını öyle bir sergiledi ki, görenler, “Kızlarını beşe katlar, ona böler” demeden yapamadı. Tansiyonların çıkmasına, başların dönmesine neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…