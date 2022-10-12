Defne Samyeli Ev Haliyle Ortalığı Kasıp Kavurdu! Karın Kaslarını Öyle Bir Sergiledi Ki… “Kızlarını Beşe Katlar Ona Böler!” Tansiyonları Fırlattı…
Güzelliğiyle, fiziğiyle, yaptığı işlerle, nefis sesiyle gündemden düşmek nedir bilmeyen Defne Samyeli’nin ev hali bu kez ortalığı kasıp kavurdu! Karın kaslarını öyle bir sergiledi ki, görenler, “Kızlarını beşe katlar, ona böler” demeden yapamadı. Tansiyonların çıkmasına, başların dönmesine neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Ekranlarda uzun bir süredir görünmeyen Defne Samyeli’nin başrol olmayacağı sürece ekranlarda olmayacağı biliniyordu. Camdaki Kız dizisinde Cana karakterinin kendisine gittiği bilinen Defne Samyeli’nin kabul etmeme sebebi ise başrol olmaması olarak açıklanmıştı. Dizilere ancak ve ancak başrol olduğu takdirde döneceği bilinen Defne Samyeli, sahnelerin tozunu attırıyordu. Güzelliğiyle akılları başlardan alan Defne Samyeli’nin ev haliyle paylaşım yapması şok etkisi yarattı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.