- 12 Eki 2022 - 21:21 G: 12 Eki 2022 - 23:29

Serenay Sarıkaya Bebek Gibi Pozlarıyla Düşman Çatlattı! “Şimdi Umut Evirgen Düşünsün!” Görenlerin Kalbi Yerinden Fırladı… Tek Bir Kareyle Başları Döndürdü!

Şahmaran diziyle sevenlerinin karşısına çıkacak olan Serenay Sarıkaya, bebek gibi suratıyla resmen düşman çatlattı! “Şimdi eski sevgilin düşünsün” yorumlarını alan Serenay Sarıkaya, görenlerin kalbinin yerinden fırlamasına neden oldu! Tek bir kareyle başları döndüren Sarıkaya’ya bir bakan bir daha baktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Medcezir, Adanalı, Lale Devri gibi efsane dizilerde bulunan Serenay Sarıkaya, uzun bir süredir ekranlardan kendisini çekmişti. Şahmaran dizisinin daha ilk sezonu yayınlanmadan ikinci sezonu için onay çıkmış ve çekimleri bitmişti. Sevilerek takip edilen Serenay Sarıkaya, sosyal medya üzerinden yapmış olduğu son paylaşımla nefesleri kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

12 Eki 2022 - 21:21 Ankara- Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Bim'de iPhone 13 Kampanyası Fiyatları Tuzla Buz Etkisi Yarattı! Telefon Almak İsteyenlere Efsane Atak! Sokak Sokak Arasanız Bu Fiyata Bulamazsınız! mask
Bim'de iPhone 13 Kampanyası Fiyatları Tuzla Buz Etkisi Yarattı! Telefon Almak İsteyenlere Efsane Atak! Sokak Sokak Arasanız Bu Fiyata Bulamazsınız!
Araç Alacakların Dikkatine! Sakın Bu Haberi Okumadan Hareket Etmeyin! ÖTV’den Muaf Araçlar Tek Tek Açıklandı! mask
Araç Alacakların Dikkatine! Sakın Bu Haberi Okumadan Hareket Etmeyin! ÖTV’den Muaf Araçlar Tek Tek Açıklandı!
Serenay Sarıkaya Bebek Suratıyla Düşman Çatlattı! “Şimdi Umut Evirgen Düşünsün!” Görenlerin Kalbi Yerinden Fırladı… Tek Bir Kareyle Başları Döndürdü! mask
Serenay Sarıkaya Bebek Suratıyla Düşman Çatlattı! “Şimdi Umut Evirgen Düşünsün!” Görenlerin Kalbi Yerinden Fırladı… Tek Bir Kareyle Başları Döndürdü!
Defne Samyeli Ev Haliyle Ortalığı Kasıp Kavurdu! Karın Kaslarını Öyle Bir Sergiledi Ki… “Kızlarını Beşe Katlar Ona Böler!” Tansiyonları Fırlattı… mask
Defne Samyeli Ev Haliyle Ortalığı Kasıp Kavurdu! Karın Kaslarını Öyle Bir Sergiledi Ki… “Kızlarını Beşe Katlar Ona Böler!” Tansiyonları Fırlattı…
Masterchef Yarışmasında Görülmemiş Duyulmamış Olay! Kimse Bu Kadarını Beklemezdi; Şefler Bile Hayretler İçerisinde Kaldı! “Yazıklar Olsun!” Neler Oldu Neler… mask
Masterchef Yarışmasında Görülmemiş Duyulmamış Olay! Kimse Bu Kadarını Beklemezdi; Şefler Bile Hayretler İçerisinde Kaldı! “Yazıklar Olsun!” Neler Oldu Neler…
Survivor Sude Burcu ve Mert Öcal’ın Yatak Pozu Titretti! “Bu Olmadı!” Nişan Yaptıktan Sonra İpler İnceldiği Yerden Koptu! Neler Oluyor? mask
Survivor Sude Burcu ve Mert Öcal’ın Yatak Pozu Titretti! “Bu Olmadı!” Nişan Yaptıktan Sonra İpler İnceldiği Yerden Koptu! Neler Oluyor?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL