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12 Eki 2022 - 21:21

Serenay Sarıkaya Bebek Gibi Pozlarıyla Düşman Çatlattı! “Şimdi Umut Evirgen Düşünsün!” Görenlerin Kalbi Yerinden Fırladı… Tek Bir Kareyle Başları Döndürdü!

Şahmaran diziyle sevenlerinin karşısına çıkacak olan Serenay Sarıkaya, bebek gibi suratıyla resmen düşman çatlattı! “Şimdi eski sevgilin düşünsün” yorumlarını alan Serenay Sarıkaya, görenlerin kalbinin yerinden fırlamasına neden oldu! Tek bir kareyle başları döndüren Sarıkaya’ya bir bakan bir daha baktı! İşte merak edilen tüm detaylar…