Serenay Sarıkaya Bebek Gibi Pozlarıyla Düşman Çatlattı! “Şimdi Umut Evirgen Düşünsün!” Görenlerin Kalbi Yerinden Fırladı… Tek Bir Kareyle Başları Döndürdü!
Şahmaran diziyle sevenlerinin karşısına çıkacak olan Serenay Sarıkaya, bebek gibi suratıyla resmen düşman çatlattı! “Şimdi eski sevgilin düşünsün” yorumlarını alan Serenay Sarıkaya, görenlerin kalbinin yerinden fırlamasına neden oldu! Tek bir kareyle başları döndüren Sarıkaya’ya bir bakan bir daha baktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Medcezir, Adanalı, Lale Devri gibi efsane dizilerde bulunan Serenay Sarıkaya, uzun bir süredir ekranlardan kendisini çekmişti. Şahmaran dizisinin daha ilk sezonu yayınlanmadan ikinci sezonu için onay çıkmış ve çekimleri bitmişti. Sevilerek takip edilen Serenay Sarıkaya, sosyal medya üzerinden yapmış olduğu son paylaşımla nefesleri kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.