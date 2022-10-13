Masterchef ve Acun Medya Ankara’da! Başkent’te Masterchef Rüzgarı Esti! Somer Şef, Mehmet Şef ve Danilo Şef’e Enver Demirel’den Şok Eden Hediye…
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef ekibi ve Acun Medya, Ankara’ya geldi! Türkiye’nin başkenti Ankara’da Masterchef rüzgarları esince olanlar oldu! Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna’ya ise Etimesgut Belediyesi Enver Demirer’den şok eden bir hediye geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Mavi takım ve Kırmızı takım arasında yaşanan mücadelenin kazananı Kırmızı takım olmuştu. Mavi takım yarışmacıları ise bireysellik mücadelesi vermiş ve Yağız kazanan isim olmuştu. Eleme potasına giden isimlerse Çağatay ve Kıvanç olmuştu. Yeni bölümü heyecanla beklenen yarışmanın yayınlanan fragmanı ise Ankaralıları heyecanlandırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.