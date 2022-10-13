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13 Eki 2022 - 20:47

Masterchef ve Acun Medya Ankara’da! Başkent’te Masterchef Rüzgarı Esti! Somer Şef, Mehmet Şef ve Danilo Şef’e Enver Demirel’den Şok Eden Hediye…

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef ekibi ve Acun Medya, Ankara’ya geldi! Türkiye’nin başkenti Ankara’da Masterchef rüzgarları esince olanlar oldu! Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna’ya ise Etimesgut Belediyesi Enver Demirer’den şok eden bir hediye geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…