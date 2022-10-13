En Çok Ağlayan Gözü Islak Burçlar Hangisidir? Gözyaşları Çok Şey Anlatır… İşte Gönül Diliyle Konuşan O Burçlar…

Her burcun karakteristik özellikleri, o burca sahip olan insanların tavır ve duyguları üzerinde etkili oluyor. Elbette bu etki, kişilerin burçları kadar burç evlerinin konumları; yükselen ve ay burçlarıyla da doludan alakalı oluyor. Ancak, pek çok kişi ağlama ya da gülme gibi temel duyguları burçlarının etkisiyle gösteriyor. Bu bağlamda, bazı burçlar, ağlamadan bir an olsun bile duramıyor! Peki, en çok ağlayan gözü ıslak burçlar hangisidir? Gözyaşları çok şey anlatan burçlar hangileridir? İşte gönül diliyle konuşan o burçlar…

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