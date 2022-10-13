En Çok Ağlayan Gözü Islak Burçlar Hangisidir? Gözyaşları Çok Şey Anlatır… İşte Gönül Diliyle Konuşan O Burçlar…
Her burcun karakteristik özellikleri, o burca sahip olan insanların tavır ve duyguları üzerinde etkili oluyor. Elbette bu etki, kişilerin burçları kadar burç evlerinin konumları; yükselen ve ay burçlarıyla da doludan alakalı oluyor. Ancak, pek çok kişi ağlama ya da gülme gibi temel duyguları burçlarının etkisiyle gösteriyor. Sizde en çok ağlayan gözü ıslak burçları merak ediyorsanız işte detaylar...
Her burcun karakteristik özellikleri, o burca sahip olan insanların tavır ve duyguları üzerinde etkili oluyor. Elbette bu etki, kişilerin burçları kadar burç evlerinin konumları; yükselen ve ay burçlarıyla da doludan alakalı oluyor. Ancak, pek çok kişi ağlama ya da gülme gibi temel duyguları burçlarının etkisiyle gösteriyor. Bu bağlamda, bazı burçlar, ağlamadan bir an olsun bile duramıyor! Peki, en çok ağlayan gözü ıslak burçlar hangisidir? Gözyaşları çok şey anlatan burçlar hangileridir? İşte gönül diliyle konuşan o burçlar…
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13 Eki 2022 - 10:47 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.