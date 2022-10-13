- 13 Eki 2022 - 10:54 G: 13 Eki 2022 - 11:01

Hande Erçel’in Duru Güzelliği Başları Döndürdü! “Kerem Bürsin Şimdi Çok Pişman Olacak!” Kaşı, Gözü, Gülüşü… Bir Bakan Bir Daha Baktı!

Sen Çal Kapımı dizisinde boy gösteren Hande Erçel, duru güzelliğiyle resmen başları döndürdü! “Kerem Bürsin çok pişman olacak” yorumlarını alan Hande Erçel; kaşıyla, gözüyle ve gülüşüyle bir bakanı bir daha baktırdı! Sosyal medyada yankı uyandıran 29 milyon takipçili güzel oyuncu, bakışlarıyla her şeyi anlattı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Kerem Bürsin, Ekin Mert Daymaz, Kaan Yıldırım gibi yakışıklı oyuncularla bir dönem aşk yaşayan Hande Erçel, kalbinin kapılarını aşka kapatmıştı. Kerem Bürsin’den ayrıldıktan sadece 3 hafta sonra Kaan Yıldırım’la aşk yaşayan Hande Erçel, aradığı mutluluğu bulamamıştı. Milyonların dikkatini üzerine çeken Hande Erçel’in sosyal medya üzerinden yapmış olduğu son paylaşım ise yürekleri ısıttı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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13 Eki 2022 - 10:54 Ankara- Yaşam

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