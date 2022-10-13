Masterchef Burak Kaya Pılısını Pırtısını Topladı! Şeflere Nuh Dedi, Peygamber Demedi… Paranoyaklığı Başına Bela Oldu! Eleme Görmeden Evine Dönünce…
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’ten Burak Kaya’nın pılısını pırtısını toplayıp, yarışmadan çekildiği gündeme geldi. Şeflere Nuh deyip peygamber demeyen Kaya, ikna çabalarını boşa çıkardı. Paranoyakça tavırlarda bulunan Burak Kaya’nın bu halleri tepkilere neden oldu! Eleme görmeden evine döneceği konuşulan Burak Kaya, sosyal medyada gündeme geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasında bu hafta Kırmızı takım kaptanı olan Burak Kaya, tepkisini göstermişti. Ayaz’ın kendisini bilerek takım kaptanı olarak seçtiğini açıklayan Burak Kaya, soysal medyayı sallamıştı. Peki, Burak Kaya Masterchef yarışmasından ayrıldı mı?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.