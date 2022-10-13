Gelsin Hayat Bildiği Gibi Dizisine Bomba Transfer!! Pamir Pekin’in Kaç Yaşında? Yaşını Duyanlar Şok Oldu! Pamir Pekin Kimdir, Aslen Nerelidir?

Show TV ekranlarının yeni fenomeni olan Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi, oyuncu kadrosunda birtakım yenilikler yaptı. Birbirinden iddialı isimleri kadrosuna eklemeye devam eden Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi, bu hafta Pamir Pekin’in de kadroya dahil olacağını duyurdu. Bu haberin ardından ise, Pamir Pekin’in kim olduğu merak edilmeye başlandı! Peki, Pamir Pekin Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisine mi girdi? Pamir Pekin kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Pamir Pekin evli mi, hangi dizi ve filmlerde rol aldı? İşte, detaylar…