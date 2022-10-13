Gelsin Hayat Bildiği Gibi Dizisine Bomba Transfer!! Pamir Pekin’in Kaç Yaşında? Yaşını Duyanlar Şok Oldu! Pamir Pekin Kimdir, Aslen Nerelidir?
Show TV ekranlarının yeni fenomeni olan Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi, oyuncu kadrosunda birtakım yenilikler yaptı. Birbirinden iddialı isimleri kadrosuna eklemeye devam eden Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi, bu hafta Pamir Pekin’in de kadroya dahil olacağını duyurdu. İşte Pamir Pekin ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Show TV ekranlarının yeni fenomeni olan Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi, oyuncu kadrosunda birtakım yenilikler yaptı. Birbirinden iddialı isimleri kadrosuna eklemeye devam eden Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi, bu hafta Pamir Pekin’in de kadroya dahil olacağını duyurdu. Bu haberin ardından ise, Pamir Pekin’in kim olduğu merak edilmeye başlandı! Peki, Pamir Pekin Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisine mi girdi? Pamir Pekin kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Pamir Pekin evli mi, hangi dizi ve filmlerde rol aldı? İşte, detaylar…
13 Eki 2022 - 21:58 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.