Yeşilçam’ın Güzeli Gülşen Bubikoğlu’nun Pozları Gündem Oldu! Gençlik İksirini Bulmuş... Güzelliğinden Zerre Kaybetmemiş! Kimse Bu Kadarını Beklemiyordu...

Yeşilçam’ın efsane isimlerinden biri olan ve güzelliğiyle pek çok kuşağı etkileyen Gülşen Bubikoğlu, 1998 yılından itibaren ekranlardan uzaklaşmaya başladı. Sinema kariyerini noktalayan Gülşen Bubikoğlu, hayranlarıyla kopmamak adına aktif olarak kullandığı Instagram hesabından sık sık paylaşım yapar hale geldi. Geçtiğimiz gün yaptığı paylaşım ile herkesi bir kez daha kendisine hayran bırakan Gülşen Bubikoğlu, son halini ilk kez görenleri ise, adeta şoke etti. Peki, Gülşen Bubikoğlu ne paylaştı? Gülşen Bubikoğlu nasıl bir paylaşım yaptı? Gülşen Bubikoğlu’nun paylaşımına ne gibi yorumlar geldi!

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