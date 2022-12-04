Yeşilçam’ın Güzeli Gülşen Bubikoğlu’nun Pozları Gündem Oldu! Gençlik İksirini Bulmuş... Güzelliğinden Zerre Kaybetmemiş! Kimse Bu Kadarını Beklemiyordu...
Yeşilçam’ın efsane isimlerinden biri olan ve güzelliğiyle pek çok kuşağı etkileyen Gülşen Bubikoğlu, 1998 yılından itibaren ekranlardan uzaklaşmaya başladı. Sinema kariyerini noktalayan Gülşen Bubikoğlu, hayranlarıyla kopmamak adına aktif olarak kullandığı Instagram hesabından sık sık paylaşım yapar hale geldi. İşte Gülşen Bubikoğlu ile ilgili merak edilen detaylar ve son hali...
Yeşilçam’ın efsane isimlerinden biri olan ve güzelliğiyle pek çok kuşağı etkileyen Gülşen Bubikoğlu, 1998 yılından itibaren ekranlardan uzaklaşmaya başladı. Sinema kariyerini noktalayan Gülşen Bubikoğlu, hayranlarıyla kopmamak adına aktif olarak kullandığı Instagram hesabından sık sık paylaşım yapar hale geldi. Geçtiğimiz gün yaptığı paylaşım ile herkesi bir kez daha kendisine hayran bırakan Gülşen Bubikoğlu, son halini ilk kez görenleri ise, adeta şoke etti. Peki, Gülşen Bubikoğlu ne paylaştı? Gülşen Bubikoğlu nasıl bir paylaşım yaptı? Gülşen Bubikoğlu’nun paylaşımına ne gibi yorumlar geldi!
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04 Ara 2022 - 16:03 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.