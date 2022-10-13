- 13 Eki 2022 - 20:22

Ankara’ya Kar Ne Zaman Yağacak? Meteoroloji Uzmanı Karın Yağacağı Tarihi Açıkladı! Ankara’da Havalar Buz Kesmeye Başladı, Başlayacak…

Genellikle kışlarını ayazlar ve kar yağışları ile geçirmeye alışık olan Ankara için sonbahar ayları da soğuk yapmaya başladı. Hava derecesinin gitgide düşeceğini öngören Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankaralıları sert bir kış için uyardı. İşte detaylar...

Genellikle kışlarını ayazlar ve kar yağışları ile geçirmeye alışık olan Ankara için sonbahar ayları da soğuk yapmaya başladı. Hava derecesinin gitgide düşeceğini öngören Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankaralıları sert bir kış için uyardı. Bu yıl bolca kar yağışı olacağını öngören Prof. Dr. Orhan Şen ise, katıldığı canlı yayında Ankara başta olmak üzere Türkiye’nin pek çok şehrinde nasıl bir kışın geçeceğini anlattı! Peki, Ankara’ya kar ne zaman yağacak? Ankara’da havalar ne zaman soğuyacak? Ankara’da hava bugün nasıl? İşte, detaylar…

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13 Eki 2022 - 20:22 - Yaşam

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