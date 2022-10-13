İbrahim Tatlıses’in Bıyıksız Pozları Sosyal Medyada Gündem Oldu! Kimse Tanıyamadı, Çocukları Bile Şok İçerisinde! "Biz Buna Alışamayız..."
Usta sanatçı İbrahim Tatlıses, daha önce böyle hiç görülmedi! Bakanların tekrar bakmak zorunda kaldığı İbrahim Tatlıses’in bu hallerini çocukları bile tanıyamayacağına dair yorumlar yapıldı. Hayranları ise Tatlıses’e seslenerek; “İmparator ne hale geldin sen” demeden yapamadı! Birçok kişi bu görseller sonrasında felç geçirdiğini bile açıkladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Dün akşam kızı Dilan Çıtak ve Levent Dörter’in düğüne katılan İbrahim Tatlıses, dikkatleri üzerine çekmişti. Kızına düğün hediyesi olarak 450 bin lira değerinde bir altın kemer hediye ettiği öğrenilen İbrahim Tatlıses, sosyal medyayı sallamıştı. Yakın zamanda İbo Show’la yeniden milyonların evine konuk olarak katılacak olan Tatlıses’in bıyıksız halleri, ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.