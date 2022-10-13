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13 Eki 2022 - 22:17

İbrahim Tatlıses’in Bıyıksız Pozları Sosyal Medyada Gündem Oldu! Kimse Tanıyamadı, Çocukları Bile Şok İçerisinde! "Biz Buna Alışamayız..."

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses, daha önce böyle hiç görülmedi! Bakanların tekrar bakmak zorunda kaldığı İbrahim Tatlıses’in bu hallerini çocukları bile tanıyamayacağına dair yorumlar yapıldı. Hayranları ise Tatlıses’e seslenerek; “İmparator ne hale geldin sen” demeden yapamadı! Birçok kişi bu görseller sonrasında felç geçirdiğini bile açıkladı! İşte merak edilen tüm detaylar…