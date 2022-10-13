Acun Ilıcalı’nın Kızları Tek Tek Sırtını Dönmeye Başladı! “Göstermelik Poz!” Hayatının En Büyük Darbesini 53 Yaşında Aldı! Neler Oldu Neler…
Medya Patronu olarak bilinen Acun Ilıcalı’ya kızları tek tek sırtlarını dönmeye başladı! Kısa bir süre önce Dünya Kız Çocukları Günü için kızlarıyla bir paylaşımda bulunan Acun Ilıcalı’nın bu karesine, yayılan olaydan sonra “Göstermelik poz” yorumları yapıldı! Adeta hayatının en büyük darbesini 53 yaşında alan Acun Ilıcalı, sosyal medyayı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Şeyma Subaşı’yla 9 yıl kadar aşk yaşayan Acun Ilıcalı, sadece 1 yıl kadar evli kalmıştı. Şeyma Subaşı’ndan sonra gönlünü 23 yaşındaki Ayça Çağla Altunkaya’ya kaptıran Acun Ilıcalı, ilk zamanlar bu ilişkiyi saklasa bile daha sonra her şey açığa çıkmıştı. Sevgilisiyle ara ara paylaşımlar yapan Acun Ilıcalı’ya, kızlarından gelen darbe, tüylerin diken diken olmasına sebebiyet verdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.