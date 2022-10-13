Acun Ilıcalı’nın Kızları Tek Tek Sırtını Dönmeye Başladı! “Göstermelik Poz!” Hayatının En Büyük Darbesini 53 Yaşında Aldı! Neler Oldu Neler…

Şeyma Subaşı’yla 9 yıl kadar aşk yaşayan Acun Ilıcalı, sadece 1 yıl kadar evli kalmıştı. Şeyma Subaşı’ndan sonra gönlünü 23 yaşındaki Ayça Çağla Altunkaya’ya kaptıran Acun Ilıcalı, ilk zamanlar bu ilişkiyi saklasa bile daha sonra her şey açığa çıkmıştı. Sevgilisiyle ara ara paylaşımlar yapan Acun Ilıcalı’ya, kızlarından gelen darbe, tüylerin diken diken olmasına sebebiyet verdi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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