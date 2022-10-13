- 13 Eki 2022 - 16:54 G: 13 Eki 2022 - 17:00

Gökhan Çıra’dan 5 Dakikada Boşanan Selin Ciğerci’den Yeni Karar! İmzaları Attı, Tüm İşlerini Bıraktı, Bırakacak! O İsimler Büyük Risk Altında…

Gökhan Çıra’yla aşklarını noktalama kararı alan Selin Ciğerci, geçtiğimiz aylarda 5 dakika içerisinde boşanma kararı almıştı. Yeni kararla gündemi sallayan Selin Ciğerci, yeni işi için imzaları attı! Tüm işlerini bırakabileceğine dair sinyaller veren Selin Ciğeri, o isimleri büyük bir risk altına aldı. İşte Selin Ciğerci’nin çok konuşulacak yeni hamlesi…

2019 yılında evlenen Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra çifti, 2022 yılında boşanma kararı almıştı. Aynı yıl içerisinde bir kez daha evlenip bir kez daha boşanan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra çiftinin, ikinci mahkemesi sadece 5 dakikada sonuçlanmıştı. Bir daha yan yana gelmeyen ikilinin kısa bir süre önce barıştıklarına dair görseller ortaya çıkmıştı. Peki, Selin Ciğerci nasıl bir karar aldı?

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13 Eki 2022 - 16:54 Ankara- Yaşam

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