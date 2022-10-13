- 13 Eki 2022 - 17:24 G: 13 Eki 2022 - 17:38

Ev Hanımlarına Anında Nakit Para Desteği Açıklandı! Binlerce Lira Hesaplara “Tık” Diye Yatıyor… Başvuru Şartları Ortaya Çıktı, Beş Dakikada Onay Veriliyor!

Ev hanımlarının, çalışmayan kişilerin dikkatine! Anında nakit desteği verileceği açıklandı. Binlerce liranın hesaplara “Tık” diye yatacak olması ise araştırmalara konu oldu. Başvuru şartları ortaya çıktı. Beş dakikada onaylanan başvurular ise özellikle paraya sıkışanların gündeminde yer edindi. Peki, anında nakit para desteği nasıl alınır?

Sabit bir geliri olmayan ev hanımları, özellikle her şeye zam gelmesiyle birlikte kıt kanaat geçinmeye başladı. Her ne kadar kendi çabalarıyla gelir elde etmeye çalışsalar bile bir noktadan sonra bazı şeylere para yetmez oluyor. Bu durumda da gözler gereksinimleri karşılayacak bir gelire dönüyor. Peki, ev hanımlarına verilen para desteği için başvurular nasıl yapılacak?

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13 Eki 2022 - 17:24 Ankara- Yaşam

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