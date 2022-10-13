- 13 Eki 2022 - 17:55 G: 13 Eki 2022 - 18:20

Yargı Dizisinin Psikopat Katili Ortaya Çıktı! Neva’nın Ölüm Sebebi Tüyleri Diken Diken Etti… “Senarist Bunları Hangi Kafayla Yazıyorsun!” Meğer…

Kanal D ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Yargı’nın psikopat katili sonunda ortaya çıktı. Boğularak öldüğü bilinen ama neden öldürüldüğü bilinmeyen Neva’nın perde arkasındaki sırlarsa tüylerin diken diken olmasına neden oldu. Senaryonun gidişatını görenler ise “Senarist bunları hangi kafayla yazıyor!” yorumlarına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu ve Hüseyin Avni Danyal gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yargı, Pazar akşamlarını sallamaya devam ediyor. İlk sezondan bu yana reytinglerde zirveyi sallayan Yargı dizisinin son bölümünde Ceylin, psikopat cahilin eline düşmüştü. Neva’yla aynı yerde tutulduğunu anlayan Ceylin, yüzündeki ifadeyle seyircilerin tüylerinin diken diken olmasına neden olmuştu. Peki, Yargı dizisindeki psikopat katil kim olacak?

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13 Eki 2022 - 17:55 Ankara- Yaşam

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