Yemeksepeti Krizi Bitmek Nedir Bilmiyor! Karnını Doyurmak İsterken Cebinizden Binlerce Lira Çıkmış Olabilir! Görenlerin Nutku Tutuldu! Meğer...

Karınlar acıkınca ellerin gittiği ilk yerlerden birisi olan Yemeksepeti uygulaması yüksek fiyatlar bir yana dursun nereden para kazanacağını şaşırmış durumda. Milyonlarca kişinin gözünden kaçan ayrıntının ortaya çıkmasıyla birlikte herkes şaşkına döndü ve tansiyonlar yükseldi. Merak edilen o konuyu sizin için mercek altına aldık.