Yemeksepeti Krizi Bitmek Nedir Bilmiyor! Karnını Doyurmak İsterken Cebinizden Binlerce Lira Çıkmış Olabilir! Görenlerin Nutku Tutuldu! Meğer...
Milyonlarca kişinin kullandığı Yemeksepeti’nde kriz bitmek nedir bilmiyor. Karnınızı doyurmak isterken cebinizden çıkan milyonlarca lira çıkmış olabilir. Görenlerin nutkunun tutulduğu olay karşısında uygulamayı kullananlar sinirden küplere bindi. Konuya dair merak edilen tüm detayları sizin için mercek altına aldık. İşte merak edilen tüm detaylar...
Karınlar acıkınca ellerin gittiği ilk yerlerden birisi olan Yemeksepeti uygulaması yüksek fiyatlar bir yana dursun nereden para kazanacağını şaşırmış durumda. Milyonlarca kişinin gözünden kaçan ayrıntının ortaya çıkmasıyla birlikte herkes şaşkına döndü ve tansiyonlar yükseldi. Merak edilen o konuyu sizin için mercek altına aldık.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.