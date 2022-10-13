Murat Boz’un Saçları Yalan Çıktı! Genç Kızlar Önceden Heyecandan Çığlık Atıyordu, Şimdiyse Korkudan! “Aslı Enver Ayrılmakta Haklıymış!” O Hali Şoke Etti…
Genç kızların kalbinde taht kuran Murat Boz’un büyüsü bozuldu! Saçları resmen yalan çıktı! Önceden heyecandan çığlık attıran Murat Boz, bu kez korkudan çığlık attırdı! Öyle ki, birçok takipçisi Aslı Enver’e bile gönderme yaparak; “Aslı ayrılmakta haklıymış” yorumlarında bulundu! İşte milyonların ağzının açık kalmasına neden olan Murat Boz’un gerçek hali…
Hem şarkıcı hem de oyuncu kişiliğiyle milyonların dikkatini üzerine çeken Murat Boz, en son olarak Zeytin Ağacı dizisinde rol almıştı. Dikkatleri üzerine çeken başarılı oyuncunun ateşli öpüşme sahneler ise sosyal medyayı sallamıştı. Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Murat Boz’un şimdilerde kalbinin boş olduğu biliniyordu. Yakışıklılığıyla genç kızların kalbinde taht kuran Murat Boz’un gerçek hali tüyleri diken diken etti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.