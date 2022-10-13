Murat Boz’un Saçları Yalan Çıktı! Murat Boz Saç Ekimi Mi Yaptırdı, Yoksa Protez Mi Kullanıyor? İşte Merak Edilen O Cevap... O Hali Şoke Etti…

Hem şarkıcı hem de oyuncu kişiliğiyle milyonların dikkatini üzerine çeken Murat Boz, en son olarak Zeytin Ağacı dizisinde rol almıştı. Dikkatleri üzerine çeken başarılı oyuncunun ateşli öpüşme sahneler ise sosyal medyayı sallamıştı. Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Murat Boz’un şimdilerde kalbinin boş olduğu biliniyordu. Yakışıklılığıyla genç kızların kalbinde taht kuran Murat Boz’un gerçek hali tüyleri diken diken etti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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