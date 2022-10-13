Cemre Baysel Aytaç Şaşmaz’ı Unuttu! Öyle Karelerini Paylaştı Ki, Eski Sevgilisi Hüngür Hüngür Ağlayacak! “Ne Kaybettiğine Dön Bak!” Beğeni Rekorları Kırıldı…
En son olarak Senden Daha Güzel dizisinde boy gösteren Cemre Baysel, kısa bir süre önce Aytaç Şaşmaz’la yollarını ayırmıştı. Ayrılık kararı sonrasında üzgün olması beklenen Cemre Baysel, Aytaç Şaşmaz’ı unuttuğunu gösteren karelerini paylaştı! Bu anlardan sonra Aytaç Şaşmaz’ın hüngür hüngür ağlayacağı düşünülmeye başlandı. İşte görenlerin “Ne kaybettiğine dön bak” dediği o görseller…
Baht Oyunu dizisinde tanıştığı Aytaç Şaşmaz’la uzun bir süredir aşk yaşayan Cemre Baysel, görenlerin kalbini ısıtıyordu. İkiliden evlilik haberi beklenirken; gelen ayrılık haberi, yürekleri sızım sızım sızlatmıştı. Birbirlerini takipten çıkan ikili, aşk dolu görsellerini silmeye kıyamamışlardı. Sosyal medyada yankı uyandıran Cemre Baysel’in son paylaşımı ise yürekleri hoplattı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.