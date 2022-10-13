Anasayfa/

Foto Galeri/

13 Eki 2022 - 21:02

Cemre Baysel Aytaç Şaşmaz’ı Unuttu! Öyle Karelerini Paylaştı Ki, Eski Sevgilisi Hüngür Hüngür Ağlayacak! “Ne Kaybettiğine Dön Bak!” Beğeni Rekorları Kırıldı…

En son olarak Senden Daha Güzel dizisinde boy gösteren Cemre Baysel, kısa bir süre önce Aytaç Şaşmaz’la yollarını ayırmıştı. Ayrılık kararı sonrasında üzgün olması beklenen Cemre Baysel, Aytaç Şaşmaz’ı unuttuğunu gösteren karelerini paylaştı! Bu anlardan sonra Aytaç Şaşmaz’ın hüngür hüngür ağlayacağı düşünülmeye başlandı. İşte görenlerin “Ne kaybettiğine dön bak” dediği o görseller…