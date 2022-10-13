- 13 Eki 2022 - 21:02 G: 13 Eki 2022 - 21:13

Cemre Baysel Aytaç Şaşmaz’ı Unuttu! Öyle Karelerini Paylaştı Ki, Eski Sevgilisi Hüngür Hüngür Ağlayacak! “Ne Kaybettiğine Dön Bak!” Beğeni Rekorları Kırıldı…

En son olarak Senden Daha Güzel dizisinde boy gösteren Cemre Baysel, kısa bir süre önce Aytaç Şaşmaz’la yollarını ayırmıştı. Ayrılık kararı sonrasında üzgün olması beklenen Cemre Baysel, Aytaç Şaşmaz’ı unuttuğunu gösteren karelerini paylaştı! Bu anlardan sonra Aytaç Şaşmaz’ın hüngür hüngür ağlayacağı düşünülmeye başlandı. İşte görenlerin “Ne kaybettiğine dön bak” dediği o görseller…

Baht Oyunu dizisinde tanıştığı Aytaç Şaşmaz’la uzun bir süredir aşk yaşayan Cemre Baysel, görenlerin kalbini ısıtıyordu. İkiliden evlilik haberi beklenirken; gelen ayrılık haberi, yürekleri sızım sızım sızlatmıştı. Birbirlerini takipten çıkan ikili, aşk dolu görsellerini silmeye kıyamamışlardı. Sosyal medyada yankı uyandıran Cemre Baysel’in son paylaşımı ise yürekleri hoplattı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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13 Eki 2022 - 21:02 Ankara- Yaşam

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