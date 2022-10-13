Masterchef'te O Yarışmacı Geceye Damgayı Vurdu! Yaşananlar Zangır Zangır Titretti! Şeflerin Bile Bu Duruma Tepkisi Yok! Acun Ilıcalı Çıldıracak…
Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Masterchef’in defteri resmen kapandı! “Saçma sapan” yorumlarını alan yarışmada, yaşananlar ortalığı zangır zangır salladı. Şeflerin bile sessiz kaldığı olaya Acun Ilıcalı’nın çıldıracağı düşünülmeye başlandı! Peki, Masterchef yarışmasında tepki toplayan olay neydi?
Acun Medya’nın ekranlara taşıdığı Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Mavi takım ve Kırmızı takım kıyasıya bir mücadele vermişlerdi. Gün sonunda kazanan takımsa Kırmızı takım olmuştu. Yarışmanın iki bölümünde yaşanan olaysa seyircileri en sonunda çıldırttı. “Saçma sapan” yorumlarını alan Masterchef yarışması, dengeleri alt üst etti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.