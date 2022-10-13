Masterchef'te O Yarışmacı Geceye Damgayı Vurdu! Yaşananlar Zangır Zangır Titretti! Şeflerin Bile Bu Duruma Tepkisi Yok! Acun Ilıcalı Çıldıracak…

Acun Medya’nın ekranlara taşıdığı Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Mavi takım ve Kırmızı takım kıyasıya bir mücadele vermişlerdi. Gün sonunda kazanan takımsa Kırmızı takım olmuştu. Yarışmanın iki bölümünde yaşanan olaysa seyircileri en sonunda çıldırttı. “Saçma sapan” yorumlarını alan Masterchef yarışması, dengeleri alt üst etti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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