Gönül Dağı Dizisinin Dilek’ini Hiç Böyle Görmediniz! “Sana Ne Oldu Böyle!” 22 Yaş Büyük Sevgilisinden Ayrıldıktan Sonra Kimse Tanıyamadı! Neler Oluyor?
TRT1 ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’nda Dilek karakterine hayat veren Gülsim Ali İlhan’ı hiç böyle görmediniz! Hayranlarının “Sana ne oldu böyle” dediği Gülsim Ali İlhan, 22 yaş büyük sevgilisinden sonra bambaşka birisine dönüştü. İşte milyonların ağzını açık bırakan Gönül Dağı’nın oyuncusu…
Geçtiğimiz sezon, Gönül Dağı dizisinden acı bir hikayeyle ayrılan Gülsim Ali İlhan, sevenlerini şaşırtmıştı. Sivrihisar’ın soğuk olmasından ve set dışında yapılacak bir şeyin olmasından dolayı ekranlara veda ettiği konuşulan Gülsim Ali İlhan, tepkilere neden olmuştu. Gülsim Ali İlhan ise hikayesi bittiği için diziden ayrıldığını açıklamıştı. Sevilen oyuncu Gülsim Ali İlhan’ın sosyal medya üzerinden yapmış olduğu son paylaşım ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.