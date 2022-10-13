- 13 Eki 2022 - 22:01 G: 13 Eki 2022 - 22:08

Gönül Dağı Dizisinin Dilek’ini Hiç Böyle Görmediniz! “Sana Ne Oldu Böyle!” 22 Yaş Büyük Sevgilisinden Ayrıldıktan Sonra Kimse Tanıyamadı! Neler Oluyor?

TRT1 ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’nda Dilek karakterine hayat veren Gülsim Ali İlhan’ı hiç böyle görmediniz! Hayranlarının “Sana ne oldu böyle” dediği Gülsim Ali İlhan, 22 yaş büyük sevgilisinden sonra bambaşka birisine dönüştü. İşte milyonların ağzını açık bırakan Gönül Dağı’nın oyuncusu…

Geçtiğimiz sezon, Gönül Dağı dizisinden acı bir hikayeyle ayrılan Gülsim Ali İlhan, sevenlerini şaşırtmıştı. Sivrihisar’ın soğuk olmasından ve set dışında yapılacak bir şeyin olmasından dolayı ekranlara veda ettiği konuşulan Gülsim Ali İlhan, tepkilere neden olmuştu. Gülsim Ali İlhan ise hikayesi bittiği için diziden ayrıldığını açıklamıştı. Sevilen oyuncu Gülsim Ali İlhan’ın sosyal medya üzerinden yapmış olduğu son paylaşım ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

13 Eki 2022 - 22:01 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Gelsin Hayat Bildiği Gibi Dizisine Bomba Transfer!! Pamir Pekin’in Kaç Yaşında? Yaşını Duyanlar Şok Oldu! Pamir Pekin Kimdir, Aslen Nerelidir? mask
Gelsin Hayat Bildiği Gibi Dizisine Bomba Transfer!! Pamir Pekin’in Kaç Yaşında? Yaşını Duyanlar Şok Oldu! Pamir Pekin Kimdir, Aslen Nerelidir?
Masterchef Defteri Kapanıyor! “Saçma Sapan” İşler Gündeme Gelince Ortalık Zangır Zangır Salladı! Şeflerin Bile Bu Duruma Tepkisi Yok! Acun Ilıcalı Çıldıracak… mask
Masterchef Defteri Kapanıyor! “Saçma Sapan” İşler Gündeme Gelince Ortalık Zangır Zangır Salladı! Şeflerin Bile Bu Duruma Tepkisi Yok! Acun Ilıcalı Çıldıracak…
Cemre Baysel Aytaç Şaşmaz’ı Unuttu! Öyle Karelerini Paylaştı Ki, Eski Sevgilisi Hüngür Hüngür Ağlayacak! “Ne Kaybettiğine Dön Bak!” Beğeni Rekorları Kırıldı… mask
Cemre Baysel Aytaç Şaşmaz’ı Unuttu! Öyle Karelerini Paylaştı Ki, Eski Sevgilisi Hüngür Hüngür Ağlayacak! “Ne Kaybettiğine Dön Bak!” Beğeni Rekorları Kırıldı…
Masterchef ve Acun Medya Ankara’da! Başkent’te Masterchef Rüzgarı Esti! Somer Şef, Mehmet Şef ve Danilo Şef’e Enver Demirel’den Şok Eden Hediye… mask
Masterchef ve Acun Medya Ankara’da! Başkent’te Masterchef Rüzgarı Esti! Somer Şef, Mehmet Şef ve Danilo Şef’e Enver Demirel’den Şok Eden Hediye…
Murat Boz’un Saçları Yalan Çıktı! Genç Kızlar Önceden Heyecandan Çığlık Atıyordu, Şimdiyse Korkudan! “Aslı Enver Ayrılmakta Haklıymış!” O Hali Şoke Etti… mask
Murat Boz’un Saçları Yalan Çıktı! Genç Kızlar Önceden Heyecandan Çığlık Atıyordu, Şimdiyse Korkudan! “Aslı Enver Ayrılmakta Haklıymış!” O Hali Şoke Etti…
Bir Peri Masalı Dizisinde Kartlar Yeniden Dağıtılıyor! Onur Tüm Sülaleyi Bu Kez Parmağında Oynatacak! “Resmen Böcek Gibi Ezdi!” Hepsini Karşısını Alıp... mask
Bir Peri Masalı Dizisinde Kartlar Yeniden Dağıtılıyor! Onur Tüm Sülaleyi Bu Kez Parmağında Oynatacak! “Resmen Böcek Gibi Ezdi!” Hepsini Karşısını Alıp...
Gökhan Çıra’dan 5 Dakikada Boşanan Selin Ciğerci’den Yeni Karar! İmzaları Attı, Tüm İşlerini Bıraktı, Bırakacak! O İsimler Büyük Risk Altında… mask
Gökhan Çıra’dan 5 Dakikada Boşanan Selin Ciğerci’den Yeni Karar! İmzaları Attı, Tüm İşlerini Bıraktı, Bırakacak! O İsimler Büyük Risk Altında…
Yargı Dizisinin Psikopat Katili Ortaya Çıktı! Neva’nın Ölüm Sebebi Tüyleri Diken Diken Etti… “Senarist Bunları Hangi Kafayla Yazıyorsun!” Meğer… mask
Yargı Dizisinin Psikopat Katili Ortaya Çıktı! Neva’nın Ölüm Sebebi Tüyleri Diken Diken Etti… “Senarist Bunları Hangi Kafayla Yazıyorsun!” Meğer…
Acun Ilıcalı’a “Göstermelik Poz!” Hayatının En Büyük Darbesini 53 Yaşında Aldı! Neler Oldu Neler… mask
Acun Ilıcalı’a “Göstermelik Poz!” Hayatının En Büyük Darbesini 53 Yaşında Aldı! Neler Oldu Neler…
60 Yaşındaki Seda Sayan’ın Serveti Dudakları Uçuklattı! “Çağlar Ökten Sen Bu Hayatta Cenneti Yaşıyorsun!” Yatlar, Katlar, Villalar… “Yok Artık!” mask
60 Yaşındaki Seda Sayan’ın Serveti Dudakları Uçuklattı! “Çağlar Ökten Sen Bu Hayatta Cenneti Yaşıyorsun!” Yatlar, Katlar, Villalar… “Yok Artık!”
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL