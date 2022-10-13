Gönül Dağı Dizisinin Dilek’ini Hiç Böyle Görmediniz! “Sana Ne Oldu Böyle!” 22 Yaş Büyük Sevgilisinden Ayrıldıktan Sonra Kimse Tanıyamadı! Neler Oluyor?

Geçtiğimiz sezon, Gönül Dağı dizisinden acı bir hikayeyle ayrılan Gülsim Ali İlhan, sevenlerini şaşırtmıştı. Sivrihisar’ın soğuk olmasından ve set dışında yapılacak bir şeyin olmasından dolayı ekranlara veda ettiği konuşulan Gülsim Ali İlhan, tepkilere neden olmuştu. Gülsim Ali İlhan ise hikayesi bittiği için diziden ayrıldığını açıklamıştı. Sevilen oyuncu Gülsim Ali İlhan’ın sosyal medya üzerinden yapmış olduğu son paylaşım ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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