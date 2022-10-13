Fahriye Evcen’in Kaybolan İkizi Yıllar Sonra Ortaya Çıktı! Kardeşi Bu Kadar Kendisine Benzemiyor… “Bu Fahriye’den Başka Kimse Olamaz!” Neler Oluyor?
TRT1 ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Alparslan Büyük Selçuklu’da Akça Hatun karakterine hayat veren Fahriye Evcen, milyonların dikkatini üzerine çekmişti. Karan’ın doğumunda sonra ekranlarda uzun süredir bulunmayan Fahriye Evcen’in kaybolan ikizi resmen yıllar sonra ortaya çıktı. Kardeşinin bile bu kadar kendisine benzemediği görüldü. İşte milyonlara “Bu Fahriye’den başkası olamaz” dedirten kareler…
Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde hamile olduğunu öğrenen Fahriye Evcen, dizide sadece bir sezon bulunmuştu. Bebeğini sağlıklı bir şekilde kucağına almak isteyen Fahriye Evcen, uzun bir tatile çıkmıştı. Yaz sezonu boyunca tekne tatili yapan Fahriye Evcen, kısa bir süre önce 5 aylık bebeğiyle paylaşımda bulunmuştu. Fahriye Evcen’in ikizi kadar kendisine benzeyen bir ismin ortaya çıkması ise ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.