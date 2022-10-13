Fahriye Evcen’in Kaybolan İkizi Yıllar Sonra Ortaya Çıktı! Kardeşi Bu Kadar Kendisine Benzemiyor… “Bu Fahriye’den Başka Kimse Olamaz!” Neler Oluyor?

Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde hamile olduğunu öğrenen Fahriye Evcen, dizide sadece bir sezon bulunmuştu. Bebeğini sağlıklı bir şekilde kucağına almak isteyen Fahriye Evcen, uzun bir tatile çıkmıştı. Yaz sezonu boyunca tekne tatili yapan Fahriye Evcen, kısa bir süre önce 5 aylık bebeğiyle paylaşımda bulunmuştu. Fahriye Evcen’in ikizi kadar kendisine benzeyen bir ismin ortaya çıkması ise ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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