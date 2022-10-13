Camdaki Kız Dizisinde Cana’nın Hamileliği Şok Etti! Koroğlu Konağında Yangınlar Çıktı! Boşanmalar Arka Arkaya Geliyor… “Yok Artık!”

Başrollerinde Nur Sürer, Devrim Yakut, Burcu Biricik, Cihangir Ceyhan ve Feyyaz Şerifoğlu gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Camdaki Kız dizisi, yine ekranlarda fırtınalar estirdi. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen Camdaki Kız’da Rafet ve Gülcihan arasındaki tüm bağlar kopmuştu. Şimdide Sedat ve Nalan’ın tüm bağları koptu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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