Camdaki Kız Dizisinde Cana’nın Hamileliği Şok Etti! Koroğlu Konağında Yangınlar Çıktı! Boşanmalar Arka Arkaya Geliyor… “Yok Artık!”
Kanal D ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız’da Koroğlu konağında yangınlar çıktı! Boşanmaların arka arkaya patladığı Camdaki Kız’da Cana’nın hamileliği öyle bir patlak verdi ki, sosyal medya sallandı! İzleyenlerin “Yok artık” dediği Camdaki Kız dizisi, herkesi şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Nur Sürer, Devrim Yakut, Burcu Biricik, Cihangir Ceyhan ve Feyyaz Şerifoğlu gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Camdaki Kız dizisi, yine ekranlarda fırtınalar estirdi. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen Camdaki Kız’da Rafet ve Gülcihan arasındaki tüm bağlar kopmuştu. Şimdide Sedat ve Nalan’ın tüm bağları koptu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.