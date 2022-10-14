- 14 Eki 2022 - 10:35 G: 14 Eki 2022 - 10:52

Yargı Dizisinde Ceylin'in Başı Beladan Kurtulmak Nedir Bilmiyor! Ilgaz'ın Hayatı Ellerinden Kayıp Gitti, Kaçırılma Anında Yaşananlar Tüyleri Diken Diken Etti! Neler Oldu Neler...

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorları kıran Yargı dizisinde Ceylin’in başı beladan kurtulmak nedir bilmiyor. Ilgaz’ın hayatının ellerinden kayıp gittiği o kaçırılma anlarında yaşananlar izleyenlerin tüylerini diken diken etti. Son bölümde yaşananları sizin için mercek altına aldık. Merak edilen tüm detayları sizin için mercek altına aldık. İşte detaylar!

Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu’nun başrollerin paylaştığı ve izleyenlerine unutulmaz aynı zamanda da nefes kestiren anlar yaşatan Yargı dizisi yeni sezonuyla ekranlara bomba gibi döndü. Sezon finaliyle akıllarda soru işareti bırakan Yargı, yeni bölümleriyle de aynı şekilde hem akıllarda soru işaretleri bıraktı aynı zamanda da merak uyandırmaya ve nefesleri kesmeye devam ediyor. Peki, son bölümde neler oldu?

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14 Eki 2022 - 10:35 Ankara- Yaşam

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Yargı Dizisinde Ceylin'in Başı Beladan Kurtulmak Nedir Bilmiyor! Ilgaz'ın Hayatı Ellerinden Kayıp Gitti, Kaçırılma Anında Yaşananlar Tüyleri Diken Diken Etti! Neler Oldu Neler... mask
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