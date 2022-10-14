Yargı Dizisinde Ceylin'in Başı Beladan Kurtulmak Nedir Bilmiyor! Ilgaz'ın Hayatı Ellerinden Kayıp Gitti, Kaçırılma Anında Yaşananlar Tüyleri Diken Diken Etti! Neler Oldu Neler...

Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu’nun başrollerin paylaştığı ve izleyenlerine unutulmaz aynı zamanda da nefes kestiren anlar yaşatan Yargı dizisi yeni sezonuyla ekranlara bomba gibi döndü. Sezon finaliyle akıllarda soru işareti bırakan Yargı, yeni bölümleriyle de aynı şekilde hem akıllarda soru işaretleri bıraktı aynı zamanda da merak uyandırmaya ve nefesleri kesmeye devam ediyor. Peki, son bölümde neler oldu?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!